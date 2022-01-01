Поршневой компрессор с ременным приводом К-2
Арт. rutector_100002535
Характеристики
|
Страна производства
|Россия
|
Защита двигателя от перегрева
|Нет
|
Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, автоматическое отключение по достижению заданного давления
|
Мощность, Вт
|5500
|
Производительность, л/мин
|630
- Поршневой компрессор с ременным приводом К-2 с производительностью сжатого воздуха до 630 л/минуту, высоким давлением (до 10 бар), ресивером в 150 литров, оснащенный пневмоавтоматикой.
Преимущества
- Модель, которая используется на производстве и на строительных площадках
- Создана на базе двухцилиндровой головки оборудование обладает значительной производительностью
- Безопасность также находится на высоком уровне: все подвижные элементы и ременной привод в том числе закрыты кожухами
- Отслеживать давление в системе можно при помощи манометра. Компрессор оснащен управляющей автоматикой