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Поршневой компрессор с ременным приводом К-2
Найти аналог
Компрессоры
    Поршневой компрессор с ременным приводом К-2
    Арт. rutector_100002535
    Поршневой компрессор с ременным приводом К-2

      Поршневой компрессор с ременным приводом К-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. rutector_100002535

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, автоматическое отключение по достижению заданного давления
      Мощность, Вт
      		5500
      Производительность, л/мин
      		630
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Поршневой компрессор с ременным приводом К-2 с производительностью сжатого воздуха до 630 л/минуту, высоким давлением (до 10 бар), ресивером в 150 литров, оснащенный пневмоавтоматикой.

        Преимущества

        • Модель, которая используется на производстве и на строительных площадках
        • Создана на базе двухцилиндровой головки оборудование обладает значительной производительностью
        • Безопасность также находится на высоком уровне: все подвижные элементы и ременной привод в том числе закрыты кожухами
        • Отслеживать давление в системе можно при помощи манометра. Компрессор оснащен управляющей автоматикой