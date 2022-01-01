Поршневой компрессор с ременным приводом К-25М
Арт. rutector_100053851
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, автоматическое отключение по достижению заданного давления
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Мощность, Вт
|4000
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Производительность, л/мин
|830
- Поршневой компрессор с ременным приводом К-25М используется в бытовых и промышленных условиях как источник сжатого воздуха для пневмоинструмента, окрасочных работ и опрессовки труб.
Преимущества
- Поршневой компрессор К25М с электроприводом производства Бежецкого завода изготовлен на базе двухцилиндровой одноступенчатой компрессорной головки К24М
- Компрессорная установка передвижная
- Компрессор К25М применяется как в промышленных, так и в бытовых условиях в качестве источника сжатого воздуха при строительно-отделочных работах