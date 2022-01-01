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Поршневой компрессор с ременным приводом К-25М
Найти аналог
Компрессоры
    Поршневой компрессор с ременным приводом К-25М
    Арт. rutector_100053851
    Поршневой компрессор с ременным приводом К-25М

      Поршневой компрессор с ременным приводом К-25М

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. rutector_100053851

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, автоматическое отключение по достижению заданного давления
      Мощность, Вт
      		4000
      Производительность, л/мин
      		830
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Поршневой компрессор с ременным приводом К-25М используется в бытовых и промышленных условиях как источник сжатого воздуха для пневмоинструмента, окрасочных работ и опрессовки труб.

        Преимущества

        • Поршневой компрессор К25М с электроприводом производства Бежецкого завода изготовлен на базе двухцилиндровой одноступенчатой компрессорной головки К24М
        • Компрессорная установка передвижная
        • Компрессор К25М применяется как в промышленных, так и в бытовых условиях в качестве источника сжатого воздуха при строительно-отделочных работах