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Поршневой компрессор с ременным приводом С-415М
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Компрессоры
    Поршневой компрессор с ременным приводом С-415М
    Арт. rutector_100003388
    Поршневой компрессор с ременным приводом С-415М

      Поршневой компрессор с ременным приводом С-415М

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. rutector_100003388

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		манометр, автоматическое отключение по достижению заданного давления
      Мощность, Вт
      		5500
      Число оборотов, об/мин
      		3000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Поршневой компрессор с ременным приводом С-415М с производительностью сжатого воздуха в 630 л/минуту, высоким давлением (до 10 бар), объемным ресивером в 230 литров, оснащенный пневмоавтоматикой.

        Преимущества

        • Стационарная модель, которая используется на производстве и на строительных площадках
        • Создана базе двухцилиндровой головки оборудование обладает значительной производительностью
        • Безопасность также находится на высоком уровне: все подвижные элементы и ременной привод в том числе закрыты кожухами
        • Отслеживать давление в системе можно при помощи манометра. Компрессор оснащен управляющей автоматикой