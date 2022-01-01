Поршневой компрессор с ременным приводом С-415М
Арт. rutector_100003388
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|манометр, автоматическое отключение по достижению заданного давления
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Мощность, Вт
|5500
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Число оборотов, об/мин
|3000
- Поршневой компрессор с ременным приводом С-415М с производительностью сжатого воздуха в 630 л/минуту, высоким давлением (до 10 бар), объемным ресивером в 230 литров, оснащенный пневмоавтоматикой.
Преимущества
- Стационарная модель, которая используется на производстве и на строительных площадках
- Создана базе двухцилиндровой головки оборудование обладает значительной производительностью
- Безопасность также находится на высоком уровне: все подвижные элементы и ременной привод в том числе закрыты кожухами
- Отслеживать давление в системе можно при помощи манометра. Компрессор оснащен управляющей автоматикой