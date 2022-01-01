Постфильтр-картридж Kristal Filter T33 3201129 - предназначен для очистки воды от широкого спектра органический и неорганических растворенных примесей (свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, иных органических и неорганических соединений), устраняет неприятный запах воды, улучшает ее вкус. Предварительно очищенная вода проходит целиком через весь фильтрующий элемент, оставаясь в контакте с углем в течение максимального времени, что обеспечивает максимальный уровень поглощения загрязнений.