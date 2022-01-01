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Постфильтр-картридж Kristal Filter T33 3201129
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Картриджи к проточным фильтрам
    Постфильтр-картридж Kristal Filter T33 3201129
    Арт. X16910802322
    Постфильтр-картридж Kristal Filter T33 3201129

      Постфильтр-картридж Kristal Filter T33 3201129

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802322

      Характеристики

      Производитель
      		KristalFilter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Постфильтр-картридж Kristal Filter T33 3201129 - предназначен для очистки воды от широкого спектра органический и неорганических растворенных примесей (свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, иных органических и неорганических соединений), устраняет неприятный запах воды, улучшает ее вкус. Предварительно очищенная вода проходит целиком через весь фильтрующий элемент, оставаясь в контакте с углем в течение максимального времени,  что обеспечивает максимальный уровень поглощения загрязнений.