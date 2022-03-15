Картридж для проточного фильтра Новая вода К887

Картридж-минерализатор Новая Вода K887 используется на последней ступени очистки воды в системах обратного осмоса для минерализации воды. После прохождения через данный фильтр вода будет обогащена ионами Са2+, Мg2+, Na+, K+, CO32-, SO42-, Cl-, F-. Картридж с установленными фитингами для легкой и быстрой замены.