Картридж для проточного фильтра Новая вода К887
Арт. X16910802117
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.5
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Габариты, мм
|55х310х55
- Картридж-минерализатор Новая Вода K887 используется на последней ступени очистки воды в системах обратного осмоса для минерализации воды. После прохождения через данный фильтр вода будет обогащена ионами Са2+, Мg2+, Na+, K+, CO32-, SO42-, Cl-, F-. Картридж с установленными фитингами для легкой и быстрой замены.