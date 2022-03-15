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Картридж для проточного фильтра Новая вода К887
5.0
2
Найти аналог
Картриджи к проточным фильтрам
    Картридж для проточного фильтра Новая вода К887
    Арт. X16910802117
    5.0
    2
    Картридж для проточного фильтра Новая вода К887
    Картридж для проточного фильтра Новая вода К887
    Картридж для проточного фильтра Новая вода К887
      Картридж для проточного фильтра Новая вода К887
      Картридж для проточного фильтра Новая вода К887
      Картридж для проточного фильтра Новая вода К887

      Картридж для проточного фильтра Новая вода К887

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802117
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.5
      Габариты, мм
      		55х310х55
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Картридж-минерализатор Новая Вода K887 используется на последней ступени очистки воды в системах обратного осмоса для минерализации воды. После прохождения через данный фильтр вода будет обогащена ионами Са2+, Мg2+, Na+, K+, CO32-, SO42-, Cl-, F-. Картридж с установленными фитингами для легкой и быстрой замены. 