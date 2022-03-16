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Картридж к проточному фильтру Новая вода К886 (для О500, 0600, Е220)
5.0
2
1 200 ₽
Картриджи к проточным фильтрам
    Картридж к проточному фильтру Новая вода К886 (для О500, 0600, Е220)
    Арт. X1691080233
    5.0
    2
    Картридж к проточному фильтру Новая вода К886 (для О500, 0600, Е220)
    Картридж к проточному фильтру Новая вода К886 (для О500, 0600, Е220)
    Картридж к проточному фильтру Новая вода К886 (для О500, 0600, Е220)
    Картридж к проточному фильтру Новая вода К886 (для О500, 0600, Е220)
      Картридж к проточному фильтру Новая вода К886 (для О500, 0600, Е220)
      Картридж к проточному фильтру Новая вода К886 (для О500, 0600, Е220)
      Картридж к проточному фильтру Новая вода К886 (для О500, 0600, Е220)
      Картридж к проточному фильтру Новая вода К886 (для О500, 0600, Е220)

      Картридж к проточному фильтру Новая вода К886 (для О500, 0600, Е220)

      1 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691080233
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.47
      Габариты, мм
      		55х310х55
      Все характеристики
      1 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Картридж к проточному фильтру Новая вода К886 - очищает воду от различных примесей свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, иных органических и неорганических соединений. Улучшает вкус воды и устраняет неприятный запах. Состоит из угля скорлупы кокосовых орехов. Активированный уголь импрегнирован серебром в ионной форме, который защищает картридж от размножения бактерий в процессе эксплуатации и продлевает ресурс картриджа.