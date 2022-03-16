Картридж к проточному фильтру Новая вода К886 (для О500, 0600, Е220)

Картридж к проточному фильтру Новая вода К886 - очищает воду от различных примесей свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, иных органических и неорганических соединений. Улучшает вкус воды и устраняет неприятный запах. Состоит из угля скорлупы кокосовых орехов. Активированный уголь импрегнирован серебром в ионной форме, который защищает картридж от размножения бактерий в процессе эксплуатации и продлевает ресурс картриджа.

