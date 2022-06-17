Лазерный построитель Ресанта ЛУ-3П 61/10/518
Арт. О00000013007
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Габариты, мм
|126x70x28
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Степень защиты
|IP 54
- Лазерный построитель Ресанта ПЛ-3 61/10/518 проецирует 2 вертикальные линии, 1 горизонтальную линию и точку отвеса. Он может использоваться как внутри помещений, так и на улице. Прибор является лазером класса 2 в соответствии с DIN IEC 60825-1:2007. Данная модель поставляется в пластиковом кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Время самовыравнивания: 5 сек
- Диапазон регулировки подставки: ± 80
- При отклонении прибора от горизонтальной плоскости более, чем на ± 20 включается сигнализация (мигание излучателей)
- Компенсатор блокируется автоматически при выключении питания
- Поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки