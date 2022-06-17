Лазерный построитель Ресанта ЛУ-3П 61/10/518

Преимущества

Время самовыравнивания: 5 сек

Диапазон регулировки подставки: ± 8 0

При отклонении прибора от горизонтальной плоскости более, чем на ± 2 0 включается сигнализация (мигание излучателей)

включается сигнализация (мигание излучателей) Компенсатор блокируется автоматически при выключении питания

Поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки

Лазерный построитель Ресанта ПЛ-3 61/10/518 проецирует 2 вертикальные линии, 1 горизонтальную линию и точку отвеса. Он может использоваться как внутри помещений, так и на улице. Прибор является лазером класса 2 в соответствии с DIN IEC 60825-1:2007. Данная модель поставляется в пластиковом кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.