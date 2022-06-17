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Лазерный построитель Ресанта ЛУ-3П 61/10/518
5.0
2
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный построитель Ресанта ЛУ-3П 61/10/518
    Арт. О00000013007
    5.0
    2
    Лазерный построитель Ресанта ЛУ-3П 61/10/518
    Лазерный построитель Ресанта ЛУ-3П 61/10/518
    Лазерный построитель Ресанта ЛУ-3П 61/10/518
    Лазерный построитель Ресанта ЛУ-3П 61/10/518
    Лазерный построитель Ресанта ЛУ-3П 61/10/518
    Лазерный построитель Ресанта ЛУ-3П 61/10/518
    Лазерный построитель Ресанта ЛУ-3П 61/10/518
    Лазерный построитель Ресанта ЛУ-3П 61/10/518
    Лазерный построитель Ресанта ЛУ-3П 61/10/518
      Лазерный построитель Ресанта ЛУ-3П 61/10/518
      Лазерный построитель Ресанта ЛУ-3П 61/10/518
      Лазерный построитель Ресанта ЛУ-3П 61/10/518
      Лазерный построитель Ресанта ЛУ-3П 61/10/518
      Лазерный построитель Ресанта ЛУ-3П 61/10/518
      Лазерный построитель Ресанта ЛУ-3П 61/10/518
      Лазерный построитель Ресанта ЛУ-3П 61/10/518
      Лазерный построитель Ресанта ЛУ-3П 61/10/518
      Лазерный построитель Ресанта ЛУ-3П 61/10/518

      Лазерный построитель Ресанта ЛУ-3П 61/10/518

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000013007
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		126x70x28
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный построитель Ресанта ПЛ-3 61/10/518 проецирует 2 вертикальные линии, 1 горизонтальную линию и точку отвеса. Он может использоваться как внутри помещений, так и на улице. Прибор является лазером класса 2 в соответствии с DIN IEC 60825-1:2007. Данная модель поставляется в пластиковом кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Время самовыравнивания: 5 сек
        • Диапазон регулировки подставки: ± 80
        • При отклонении прибора от горизонтальной плоскости более, чем на ±  2включается сигнализация (мигание излучателей)
        • Компенсатор блокируется автоматически при выключении питания
        • Поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки