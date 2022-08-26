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Лазерный уровень ADA 5D Crosspoint А00135
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень ADA 5D Crosspoint А00135
    Арт. X30308109
    5.0
    1
    Лазерный уровень ADA 5D Crosspoint А00135
    Лазерный уровень ADA 5D Crosspoint А00135
    Лазерный уровень ADA 5D Crosspoint А00135
    Лазерный уровень ADA 5D Crosspoint А00135
    Лазерный уровень ADA 5D Crosspoint А00135
    Лазерный уровень ADA 5D Crosspoint А00135
      Лазерный уровень ADA 5D Crosspoint А00135
      Лазерный уровень ADA 5D Crosspoint А00135
      Лазерный уровень ADA 5D Crosspoint А00135
      Лазерный уровень ADA 5D Crosspoint А00135
      Лазерный уровень ADA 5D Crosspoint А00135
      Лазерный уровень ADA 5D Crosspoint А00135

      Лазерный уровень ADA 5D Crosspoint А00135

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X30308109
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		230x130x150
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA 5D Crosspoint А00135 - это самовыравнивающийся прибор, сконструированный для работ в помещениях и на открытых площадках. С помощью данной модели можно проецировать горизонтальную и вертикальную плоскости и пять точек. Корпус устройства имеет резиновое покрытие, которое защищает его от поломок при падении.

        Преимущества

        • На корпусе прибора расположены клавиши управления работой нивелира, рядом с ними расположены световые индикаторы, которые информируют о выбранном рабочем режиме.
        • Поворотом расположенного на корпусе тумблера блокируется компенсатор - для безопасной транспортировки устройства и работы под наклоном.
        • Корпус имеет обрезиненное покрытие - для удобного и надежного захвата.
        • Угол развертки горизонтали и вертикали 150 градусов.
        • Автоматическое выравнивание в горизонтальной плоскости в пределах ±4 градусов.
        • С помощью данной модели можно построить горизонтальную плоскость, вертикальную плоскость, а также пять точек: вверх, вниз, вправо, влево и назад.
        • Возможно крепление на штатив, на стену, на металлическую поверхность.
        • Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете.
        • В комплект поставки входит сумка, в которой построитель удобно хранить и транспортировать.
        • Корпус из прочного пластика и резиновая рубашка защищают инструмент от поломок при падении - для исправной работы на протяжении всего срока службы.