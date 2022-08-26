Преимущества

На корпусе прибора расположены клавиши управления работой нивелира, рядом с ними расположены световые индикаторы, которые информируют о выбранном рабочем режиме.

Поворотом расположенного на корпусе тумблера блокируется компенсатор - для безопасной транспортировки устройства и работы под наклоном.

Корпус имеет обрезиненное покрытие - для удобного и надежного захвата.

Угол развертки горизонтали и вертикали 150 градусов.

Автоматическое выравнивание в горизонтальной плоскости в пределах ±4 градусов.

С помощью данной модели можно построить горизонтальную плоскость, вертикальную плоскость, а также пять точек: вверх, вниз, вправо, влево и назад.

Возможно крепление на штатив, на стену, на металлическую поверхность.

Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете.

В комплект поставки входит сумка, в которой построитель удобно хранить и транспортировать.

Корпус из прочного пластика и резиновая рубашка защищают инструмент от поломок при падении - для исправной работы на протяжении всего срока службы.

Лазерный уровень ADA 5D Crosspoint А00135 - это самовыравнивающийся прибор, сконструированный для работ в помещениях и на открытых площадках. С помощью данной модели можно проецировать горизонтальную и вертикальную плоскости и пять точек. Корпус устройства имеет резиновое покрытие, которое защищает его от поломок при падении.