Преимущества

На корпусе прибора расположены клавиши управления работой нивелира, рядом с ними расположены световые индикаторы, которые информируют о выбранном рабочем режиме.

Поворотом расположенного на корпусе тумблера устройство приводится в рабочее/нерабочее состояние и блокируется компенсатор - для безопасной транспортировки устройства.

Прибор оснащен рукоятью - для удобной транспортировки.

Встроенный горизонтальный лимб - для наведения луча на нужный объект. Поворачивается прибор при помощи специального винта.

Регулируемая тренога придает устойчивость конструкции на различных поверхностях.

Возможна работа от зарядного устройства для продолжительных работ без замены батарей.

Выбор включенных лазерных линий для экономии заряда: одна вертикальная плоскость, две противоположных вертикальных плоскости, четыре вертикальных плоскости под 90° друг к другу, одна горизонтальная плоскость с разверткой 120°(работает один горизонтальный излучатель), горизонтальная плоскость с разверткой 360°(работают все три горизонтальных излучателя).

С помощью данной модели можно построить полную горизонтальную плоскость, две полные перпендикулярные вертикальные плоскости, а также точку отвеса вниз.

Возможно крепление построителя лазерных плоскостей на штатив.

Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете.

Точность позиционирования благодаря отвесу вниз, пересечению вертикальных плоскостей в верхней точке и градуированному горизонтальному лимбу.

При невозможности самовыравнивания срабатывает сигнал, что исключает ошибочную разметку.

Перед включением функции самонивелирования, построитель необходимо выровнять по встроенному пузырьковому уровню.

Индикатор заряда аккумулятора информирует о необходимости его замены.

Лазерный уровень ADA 6D Maxliner А00138 - это самовыравнивающийся прибор, сконструированный для работ в помещениях и на открытых площадках. С помощью данной модели можно проецировать одну полную горизонтальную и две полные вертикальные плоскости, а также точку отвеса вниз. Предварительно выровнять прибор легко и просто благодаря встроенной треноге и пузырьковому уровню. Отключение выравнивания: нет. Поверка: нет.