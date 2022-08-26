Лазерный уровень ADA 6D Maxliner А00138
Арт. X30308110
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|152x223
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Степень защиты
|IP 54
- Лазерный уровень ADA 6D Maxliner А00138 - это самовыравнивающийся прибор, сконструированный для работ в помещениях и на открытых площадках. С помощью данной модели можно проецировать одну полную горизонтальную и две полные вертикальные плоскости, а также точку отвеса вниз. Предварительно выровнять прибор легко и просто благодаря встроенной треноге и пузырьковому уровню. Отключение выравнивания: нет. Поверка: нет.
Преимущества
- На корпусе прибора расположены клавиши управления работой нивелира, рядом с ними расположены световые индикаторы, которые информируют о выбранном рабочем режиме.
- Поворотом расположенного на корпусе тумблера устройство приводится в рабочее/нерабочее состояние и блокируется компенсатор - для безопасной транспортировки устройства.
- Прибор оснащен рукоятью - для удобной транспортировки.
- Встроенный горизонтальный лимб - для наведения луча на нужный объект. Поворачивается прибор при помощи специального винта.
- Регулируемая тренога придает устойчивость конструкции на различных поверхностях.
- Возможна работа от зарядного устройства для продолжительных работ без замены батарей.
- Выбор включенных лазерных линий для экономии заряда: одна вертикальная плоскость, две противоположных вертикальных плоскости, четыре вертикальных плоскости под 90° друг к другу, одна горизонтальная плоскость с разверткой 120°(работает один горизонтальный излучатель), горизонтальная плоскость с разверткой 360°(работают все три горизонтальных излучателя).
- С помощью данной модели можно построить полную горизонтальную плоскость, две полные перпендикулярные вертикальные плоскости, а также точку отвеса вниз.
- Возможно крепление построителя лазерных плоскостей на штатив.
- Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете.
- Точность позиционирования благодаря отвесу вниз, пересечению вертикальных плоскостей в верхней точке и градуированному горизонтальному лимбу.
- При невозможности самовыравнивания срабатывает сигнал, что исключает ошибочную разметку.
- Перед включением функции самонивелирования, построитель необходимо выровнять по встроенному пузырьковому уровню.
- Индикатор заряда аккумулятора информирует о необходимости его замены.