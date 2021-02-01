Лазерный уровень Ada 6D Servoliner А00139
Арт. X30308111
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Гонконг
|
Габариты, мм
|285x285x330
|
Степень защиты
|IP 54
- Лазерный уровень ADA 6D Servoliner А00139 - это самовыравнивающийся прибор, сконструированный для работ в помещениях и на открытых площадках. С помощью данной модели можно проецировать одну горизонтальную замкнутую и две вертикальные плоскости, а также точки отвеса. Индикатор отклонения сообщит о том, что прибор отклонился от горизонтальной плоскости. Таким образом, снижается вероятность ошибочных построений.
Преимущества
- Защита от пыли и влаги IP54
- Возможность выполнения потолочных работ, замера до 2 см от потолка
- Возможность наклона плоскостей по оси Х и Y, самовыравнивание при этом отключено
- Автоматическое выравнивание в пределах ± 3,5 градусов
- С помощью данной модели можно построить полную горизонтальную плоскость, две полные перпендикулярные вертикальные плоскости, а также точку отвеса вниз
- Возможно крепление построителя лазерных плоскостей ADA 6D Servoliner А00139 на штатив
- Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете
- При отклонении прибора от горизонтальной линии срабатывает сигнал, что исключает ошибочную разметку
- Индикатор заряда элементов питания информирует о необходимости их замены
- Когда прибор выключен, компенсатор автоматически блокируется
- В комплекте поставляются пластиковые наконечники для треноги - для предотвращения появления царапин на поверхностях, на которых устанавливается нивелир;
- Возможна работа от зарядного устройства
- Режимы работы: по горизонтали - один излучатель с разверткой 100°, два излучателя последовательно с разверткой 180°, все четыре излучателя с разверткой 360°; по вертикали- один излучатель(одна вертикальная плоскость), два излучателя (две вертикальные плоскости под углом друг к другу 90°), четыре излучателя ( четыре вертикальные плоскости по 90° между ними). Режимы излучения по вертикали и горизонтали выбираются не зависимо друг от друга