Преимущества

Защита от пыли и влаги IP54

Возможность выполнения потолочных работ, замера до 2 см от потолка

Возможность наклона плоскостей по оси Х и Y, самовыравнивание при этом отключено

Автоматическое выравнивание в пределах ± 3,5 градусов

С помощью данной модели можно построить полную горизонтальную плоскость, две полные перпендикулярные вертикальные плоскости, а также точку отвеса вниз

Возможно крепление построителя лазерных плоскостей ADA 6D Servoliner А00139 на штатив

Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете

При отклонении прибора от горизонтальной линии срабатывает сигнал, что исключает ошибочную разметку

Индикатор заряда элементов питания информирует о необходимости их замены

Когда прибор выключен, компенсатор автоматически блокируется

В комплекте поставляются пластиковые наконечники для треноги - для предотвращения появления царапин на поверхностях, на которых устанавливается нивелир;

Возможна работа от зарядного устройства

Режимы работы: по горизонтали - один излучатель с разверткой 100°, два излучателя последовательно с разверткой 180°, все четыре излучателя с разверткой 360°; по вертикали- один излучатель(одна вертикальная плоскость), два излучателя (две вертикальные плоскости под углом друг к другу 90°), четыре излучателя ( четыре вертикальные плоскости по 90° между ними). Режимы излучения по вертикали и горизонтали выбираются не зависимо друг от друга

Лазерный уровень ADA 6D Servoliner А00139 - это самовыравнивающийся прибор, сконструированный для работ в помещениях и на открытых площадках. С помощью данной модели можно проецировать одну горизонтальную замкнутую и две вертикальные плоскости, а также точки отвеса. Индикатор отклонения сообщит о том, что прибор отклонился от горизонтальной плоскости. Таким образом, снижается вероятность ошибочных построений.