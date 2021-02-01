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Лазерный уровень Ada 6D Servoliner А00139
3.8
8
29 500 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Ada 6D Servoliner А00139
    Арт. X30308111
    3.8
    8
    Лазерный уровень Ada 6D Servoliner А00139
    Лазерный уровень Ada 6D Servoliner А00139
    Лазерный уровень Ada 6D Servoliner А00139
    Лазерный уровень Ada 6D Servoliner А00139
    Лазерный уровень Ada 6D Servoliner А00139
    Лазерный уровень Ada 6D Servoliner А00139
    Лазерный уровень Ada 6D Servoliner А00139
    Лазерный уровень Ada 6D Servoliner А00139
    Лазерный уровень Ada 6D Servoliner А00139
      Лазерный уровень Ada 6D Servoliner А00139
      Лазерный уровень Ada 6D Servoliner А00139
      Лазерный уровень Ada 6D Servoliner А00139
      Лазерный уровень Ada 6D Servoliner А00139
      Лазерный уровень Ada 6D Servoliner А00139
      Лазерный уровень Ada 6D Servoliner А00139
      Лазерный уровень Ada 6D Servoliner А00139
      Лазерный уровень Ada 6D Servoliner А00139
      Лазерный уровень Ada 6D Servoliner А00139

      Лазерный уровень Ada 6D Servoliner А00139

      29 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X30308111
      3.8
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		285x285x330
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      29 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA 6D Servoliner А00139 - это самовыравнивающийся прибор, сконструированный для работ в помещениях и на открытых площадках. С помощью данной модели можно проецировать одну горизонтальную замкнутую и две вертикальные плоскости, а также точки отвеса. Индикатор отклонения сообщит о том, что прибор отклонился от горизонтальной плоскости. Таким образом, снижается вероятность ошибочных построений.

        Преимущества

        • Защита от пыли и влаги IP54
        • Возможность выполнения потолочных работ, замера до 2 см от потолка
        • Возможность наклона плоскостей по оси Х и Y, самовыравнивание при этом отключено
        • Автоматическое выравнивание в пределах ± 3,5 градусов
        • С помощью данной модели можно построить полную горизонтальную плоскость, две полные перпендикулярные вертикальные плоскости, а также точку отвеса вниз
        • Возможно крепление построителя лазерных плоскостей ADA 6D Servoliner А00139 на штатив
        • Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете
        • При отклонении прибора от горизонтальной линии срабатывает сигнал, что исключает ошибочную разметку
        • Индикатор заряда элементов питания информирует о необходимости их замены
        • Когда прибор выключен, компенсатор автоматически блокируется
        • В комплекте поставляются пластиковые наконечники для треноги - для предотвращения появления царапин на поверхностях, на которых устанавливается нивелир;
        • Возможна работа от зарядного устройства
        • Режимы работы: по горизонтали - один излучатель с разверткой 100°, два излучателя последовательно с разверткой 180°, все четыре излучателя с разверткой 360°; по вертикали- один излучатель(одна вертикальная плоскость), два излучателя (две вертикальные плоскости под углом друг к другу 90°), четыре излучателя ( четыре вертикальные плоскости по 90° между ними). Режимы излучения по вертикали и горизонтали выбираются не зависимо друг от друга