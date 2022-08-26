Преимущества

На корпусе прибора расположены клавиши управления работой нивелира, рядом с ними расположены световые индикаторы, которые информируют о выбранном рабочем режиме.

Тумблер на корпусе отвечает за включение-выключение прибора и блокировку компенсатора - для безопасной транспортировки. Блокировка компенсатора автоматическая при выключении прибора.

Противоударный корпус устройства защищен от влаги и пыли - для исправной работы на протяжении всего срока службы.

Автоматическое выравнивание в горизонтальной плоскости в пределах ± 4 градусов;

С помощью данной модели можно построить горизонтальную и вертикальную плоскости;

Возможно крепление на штатив;

При отключении функции самовыравнивания можно работать под уклоном;

Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете;

При невозможности самовыравнивания срабатывает сигнал, что предотвращает неточности при работе.

Лазерный уровень ADA ARMO 2D А00193 - это самовыравнивающийся прибор. Возможность построения вертикальной и горизонтальной плоскостей как в отдельности, так и вместе. Отключив самовыравнивание, устройство можно использовать под наклоном. При работе с приемником дальность измерения достигает семидесяти метров.