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Лазерный уровень ADA ARMO 2D А00193
4.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень ADA ARMO 2D А00193
    Арт. X30308112
    4.0
    1
    Лазерный уровень ADA ARMO 2D А00193
    Лазерный уровень ADA ARMO 2D А00193
    Лазерный уровень ADA ARMO 2D А00193
    Лазерный уровень ADA ARMO 2D А00193
    Лазерный уровень ADA ARMO 2D А00193
    Лазерный уровень ADA ARMO 2D А00193
    Лазерный уровень ADA ARMO 2D А00193
      Лазерный уровень ADA ARMO 2D А00193
      Лазерный уровень ADA ARMO 2D А00193
      Лазерный уровень ADA ARMO 2D А00193
      Лазерный уровень ADA ARMO 2D А00193
      Лазерный уровень ADA ARMO 2D А00193
      Лазерный уровень ADA ARMO 2D А00193
      Лазерный уровень ADA ARMO 2D А00193

      Лазерный уровень ADA ARMO 2D А00193

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X30308112
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		160x180x100
      Степень защиты
      		IP 51
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA ARMO 2D А00193 - это самовыравнивающийся прибор. Возможность построения вертикальной и горизонтальной плоскостей как в отдельности, так и вместе. Отключив самовыравнивание, устройство можно использовать под наклоном. При работе с приемником дальность измерения достигает семидесяти метров.

        Преимущества

        • На корпусе прибора расположены клавиши управления работой нивелира, рядом с ними расположены световые индикаторы, которые информируют о выбранном рабочем режиме.
        • Тумблер на корпусе отвечает за включение-выключение прибора и блокировку компенсатора - для безопасной транспортировки. Блокировка компенсатора автоматическая при выключении прибора.
        • Противоударный корпус устройства защищен от влаги и пыли - для исправной работы на протяжении всего срока службы.
        • Автоматическое выравнивание в горизонтальной плоскости в пределах ± 4 градусов;
        • С помощью данной модели можно построить горизонтальную и вертикальную плоскости;
        • Возможно крепление на штатив;
        • При отключении функции самовыравнивания можно работать под уклоном;
        • Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете;
        • При невозможности самовыравнивания срабатывает сигнал, что предотвращает неточности при работе.