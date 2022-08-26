Лазерный уровень ADA ARMO 2D А00193
Арт. X30308112
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|160x180x100
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Степень защиты
|IP 51
- Лазерный уровень ADA ARMO 2D А00193 - это самовыравнивающийся прибор. Возможность построения вертикальной и горизонтальной плоскостей как в отдельности, так и вместе. Отключив самовыравнивание, устройство можно использовать под наклоном. При работе с приемником дальность измерения достигает семидесяти метров.
Преимущества
- На корпусе прибора расположены клавиши управления работой нивелира, рядом с ними расположены световые индикаторы, которые информируют о выбранном рабочем режиме.
- Тумблер на корпусе отвечает за включение-выключение прибора и блокировку компенсатора - для безопасной транспортировки. Блокировка компенсатора автоматическая при выключении прибора.
- Противоударный корпус устройства защищен от влаги и пыли - для исправной работы на протяжении всего срока службы.
- Автоматическое выравнивание в горизонтальной плоскости в пределах ± 4 градусов;
- С помощью данной модели можно построить горизонтальную и вертикальную плоскости;
- Возможно крепление на штатив;
- При отключении функции самовыравнивания можно работать под уклоном;
- Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете;
- При невозможности самовыравнивания срабатывает сигнал, что предотвращает неточности при работе.