Лазерный уровень Ada Cube Basic Edition А00341
Арт. X30308144
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|65x65x65
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Степень защиты
|IP 54
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- Лазерный уровень ADA Cube Basic Edition А00341 - это самовыравнивающийся прибор с простой системой управления. Он позволяет выполнять любую работу с разметкой: поклеить обои, ровно повесить полку, картину, установить направляющие для гипсокартонных конструкций и многое другое. Его конструкция выдерживает эксплуатацию даже в агрессивных условиях. Резиновые накладки со всех сторон уберегают от повреждений. Данная модель проецирует перпендикулярные, четкие лазерные линии в форме креста. Угол развертки составляет 100°.
Преимущества
- Профессиональный прибор
- Защита от пыли и влаги: IP 54
- Автоматическое выравнивание
- О выходе за пределы самовыравнивания оповещает звуковая сигнализация
- Максимальное отклонение от вертикальной оси 3°
- Чёткие лазерные линии
- Угол развертки 100°
- При установке на горизонтальной поверхности вертикальный луч начинается в 1 см от прибора
- Удобный корпус в виде куба
- Размер грани всего 6.5 см
- Резьба 1/4" в основании прибора позволяет устанавливать уровень на фото-штатив или универсальное крепление