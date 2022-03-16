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Лазерный уровень Ada Cube Basic Edition А00341
4.8
4
3 979 ₽
3 990 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Ada Cube Basic Edition А00341
    Арт. X30308144
    4.8
    4
    Лазерный уровень Ada Cube Basic Edition А00341
    Лазерный уровень Ada Cube Basic Edition А00341
    Лазерный уровень Ada Cube Basic Edition А00341
    Лазерный уровень Ada Cube Basic Edition А00341
      Лазерный уровень Ada Cube Basic Edition А00341
      Лазерный уровень Ada Cube Basic Edition А00341
      Лазерный уровень Ada Cube Basic Edition А00341
      Лазерный уровень Ada Cube Basic Edition А00341

      Лазерный уровень Ada Cube Basic Edition А00341

      • -11 ₽
      3 979 ₽
      3 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X30308144
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		65x65x65
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      • -11 ₽
      3 979 ₽
      3 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA Cube Basic Edition А00341 - это самовыравнивающийся прибор с простой системой управления. Он позволяет выполнять любую работу с разметкой: поклеить обои, ровно повесить полку, картину, установить направляющие для гипсокартонных конструкций и многое другое. Его конструкция выдерживает эксплуатацию даже в агрессивных условиях. Резиновые накладки со всех сторон уберегают от повреждений. Данная модель проецирует перпендикулярные, четкие лазерные линии в форме креста. Угол развертки составляет 100°.

        Преимущества

        • Профессиональный прибор
        • Защита от пыли и влаги: IP 54
        • Автоматическое выравнивание
        • О выходе за пределы самовыравнивания оповещает звуковая сигнализация
        • Максимальное отклонение от вертикальной оси 3°
        • Чёткие лазерные линии
        • Угол развертки 100°
        • При установке на горизонтальной поверхности вертикальный луч начинается в 1 см от прибора
        • Удобный корпус в виде куба
        • Размер грани всего 6.5 см
        • Резьба 1/4" в основании прибора позволяет устанавливать уровень на фото-штатив или универсальное крепление