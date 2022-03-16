Преимущества

Профессиональный прибор

Защита от пыли и влаги: IP 54

Автоматическое выравнивание

О выходе за пределы самовыравнивания оповещает звуковая сигнализация

Максимальное отклонение от вертикальной оси 3°

Чёткие лазерные линии

Угол развертки 100°

При установке на горизонтальной поверхности вертикальный луч начинается в 1 см от прибора

Удобный корпус в виде куба

Размер грани всего 6.5 см

Резьба 1/4" в основании прибора позволяет устанавливать уровень на фото-штатив или универсальное крепление

Лазерный уровень ADA Cube Basic Edition А00341 - это самовыравнивающийся прибор с простой системой управления. Он позволяет выполнять любую работу с разметкой: поклеить обои, ровно повесить полку, картину, установить направляющие для гипсокартонных конструкций и многое другое. Его конструкция выдерживает эксплуатацию даже в агрессивных условиях. Резиновые накладки со всех сторон уберегают от повреждений. Данная модель проецирует перпендикулярные, четкие лазерные линии в форме креста. Угол развертки составляет 100°.