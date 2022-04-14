Лазерный уровень Ada Cube Ultimate Edition А00344
Арт. X30308154
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|65x65x65
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Степень защиты
|IP 54
- Лазерный уровень ADA Cube Ultimate Edition А00344 - это профессиональный прибор с автоматическим типом выравнивания. Он проецирует перпендикулярные, четкие лазерные линии в форме креста. Его включение и разблокировка осуществляются большой удобной кнопкой. Конструкция уровня выдерживает эксплуатацию даже в агрессивных условиях. Резиновые накладки со всех сторон уберегают от повреждений. Данная модель поставляется в кейсе - для удобного хранения и транспортировки.
Преимущества
- Профессиональный прибор
- Защита от пыли и влаги: IP 54
- Автоматическое выравнивание
- О выходе за пределы самовыравнивания оповещает звуковая сигнализация
- Максимальное отклонение от вертикальной оси 3°
- Чёткие лазерные линии
- Угол развертки 100°
- При установке на горизонтальной поверхности вертикальный луч начинается в 1 см от прибора
- Удобный корпус в виде куба
- Размер грани всего 6.5 см
- Резьба 1/4" в основании прибора позволяет устанавливать уровень на фото-штатив или универсальное крепление
- Кейс в комплекте - для удобного хранения и транспортировки прибора