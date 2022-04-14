Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный уровень Ada Cube Ultimate Edition А00344
5.0
2
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Ada Cube Ultimate Edition А00344
    Арт. X30308154
    5.0
    2
    Лазерный уровень Ada Cube Ultimate Edition А00344
    Лазерный уровень Ada Cube Ultimate Edition А00344
    Лазерный уровень Ada Cube Ultimate Edition А00344
    Лазерный уровень Ada Cube Ultimate Edition А00344
    Лазерный уровень Ada Cube Ultimate Edition А00344
    Лазерный уровень Ada Cube Ultimate Edition А00344
    Лазерный уровень Ada Cube Ultimate Edition А00344
      Лазерный уровень Ada Cube Ultimate Edition А00344
      Лазерный уровень Ada Cube Ultimate Edition А00344
      Лазерный уровень Ada Cube Ultimate Edition А00344
      Лазерный уровень Ada Cube Ultimate Edition А00344
      Лазерный уровень Ada Cube Ultimate Edition А00344
      Лазерный уровень Ada Cube Ultimate Edition А00344
      Лазерный уровень Ada Cube Ultimate Edition А00344

      Лазерный уровень Ada Cube Ultimate Edition А00344

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X30308154
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		65x65x65
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA Cube Ultimate Edition А00344 - это профессиональный прибор с автоматическим типом выравнивания. Он проецирует перпендикулярные, четкие лазерные линии в форме креста. Его включение и разблокировка осуществляются большой удобной кнопкой. Конструкция уровня выдерживает эксплуатацию даже в агрессивных условиях. Резиновые накладки со всех сторон уберегают от повреждений. Данная модель поставляется в кейсе - для удобного хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Профессиональный прибор
        • Защита от пыли и влаги: IP 54
        • Автоматическое выравнивание
        • О выходе за пределы самовыравнивания оповещает звуковая сигнализация
        • Максимальное отклонение от вертикальной оси 3°
        • Чёткие лазерные линии
        • Угол развертки 100°
        • При установке на горизонтальной поверхности вертикальный луч начинается в 1 см от прибора
        • Удобный корпус в виде куба
        • Размер грани всего 6.5 см
        • Резьба 1/4" в основании прибора позволяет устанавливать уровень на фото-штатив или универсальное крепление
        • Кейс в комплекте - для удобного хранения и транспортировки прибора