Преимущества

Профессиональный прибор

Защита от пыли и влаги: IP 54

Автоматическое выравнивание

О выходе за пределы самовыравнивания оповещает звуковая сигнализация

Максимальное отклонение от вертикальной оси 3°

Чёткие лазерные линии

Угол развертки 100°

При установке на горизонтальной поверхности вертикальный луч начинается в 1 см от прибора

Удобный корпус в виде куба

Размер грани всего 6.5 см

Резьба 1/4" в основании прибора позволяет устанавливать уровень на фото-штатив или универсальное крепление

Кейс в комплекте - для удобного хранения и транспортировки прибора

Лазерный уровень ADA Cube Ultimate Edition А00344 - это профессиональный прибор с автоматическим типом выравнивания. Он проецирует перпендикулярные, четкие лазерные линии в форме креста. Его включение и разблокировка осуществляются большой удобной кнопкой. Конструкция уровня выдерживает эксплуатацию даже в агрессивных условиях. Резиновые накладки со всех сторон уберегают от повреждений. Данная модель поставляется в кейсе - для удобного хранения и транспортировки.