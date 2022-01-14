Лазерный уровень Ada PHANTOM 2D A00216

Преимущества

Отлично подходит для укладки керамической плитки, оклейки стен обоями, монтажа оборудования и т.д.

Форма корпуса удобная для хвата одной рукой

С помощью специального крепления в комплекте возможно крепление прибора к стене

Лазерный уровень ADA Phantom 2D А00216 строит горизонтальную и вертикальную линии, образуя крест. Для удобства и экономии заряда батареи можно включить проецирование только одной из линий. Также имеется функция самовыравнивания, отключаемая вручную. Это дает возможность разметки наклонных линий, например при строительстве лестниц. Корпус инструмента выполнен из ударопрочного пластика, имеет удобную форму для хвата руки. С помощью настенного крепления в комплекте прибор можно располагать на стенах для осуществления более удобных оператору замеров.