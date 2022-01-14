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Лазерный уровень Ada PHANTOM 2D A00216
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Ada PHANTOM 2D A00216
    Арт. X3030893
    5.0
    1
    Лазерный уровень Ada PHANTOM 2D A00216
    Лазерный уровень Ada PHANTOM 2D A00216
    Лазерный уровень Ada PHANTOM 2D A00216
    Лазерный уровень Ada PHANTOM 2D A00216
    Лазерный уровень Ada PHANTOM 2D A00216
    Лазерный уровень Ada PHANTOM 2D A00216
    Лазерный уровень Ada PHANTOM 2D A00216
      Лазерный уровень Ada PHANTOM 2D A00216
      Лазерный уровень Ada PHANTOM 2D A00216
      Лазерный уровень Ada PHANTOM 2D A00216
      Лазерный уровень Ada PHANTOM 2D A00216
      Лазерный уровень Ada PHANTOM 2D A00216
      Лазерный уровень Ada PHANTOM 2D A00216
      Лазерный уровень Ada PHANTOM 2D A00216

      Лазерный уровень Ada PHANTOM 2D A00216

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X3030893
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		120x100x80
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA Phantom 2D А00216 строит горизонтальную и вертикальную линии, образуя крест. Для удобства и экономии заряда батареи можно включить проецирование только одной из линий. Также имеется функция самовыравнивания, отключаемая вручную. Это дает возможность разметки наклонных линий, например при строительстве лестниц. Корпус инструмента выполнен из ударопрочного пластика, имеет удобную форму для хвата руки. С помощью настенного крепления в комплекте прибор можно располагать на стенах для осуществления более удобных оператору замеров.

        Преимущества

        • Отлично подходит для укладки керамической плитки, оклейки стен обоями, монтажа оборудования и т.д.
        • Форма корпуса удобная для хвата одной рукой
        • С помощью специального крепления в комплекте возможно крепление прибора к стене