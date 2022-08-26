Лазерный уровень ADA Phantom 2D Set A00218
Арт. X3030890
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|100x120x80
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|45
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
Лазерный нивелир ADA Phantom 2D Set A00218Построитель лазерных плоскостей ADA A00218 Phantom 2D Set – это устройство, которое применяется в сферах строительства и ремонтных работ. Прибор создает две перпендикулярные яркие линии красного цвета. Одна из них может быть отключена, что позволит сэкономить заряд. В качестве элементов питания инструмент использует батареи типа AA (необходимо 3 штуки). Корпус лазерного нивелира защищен от мелких пылевых частиц и капель влаги (класс защиты IP-54). Диапазон работы достигает 70 метров с приемником и 20 – без него. Функционирует при температуре в диапазоне от -10 до +45 °C. Нивелир от ADA нацелен на профессиональное использование: его точность составляет 0,2 мм/м. Построитель лазерных плоскостей ADA Phantom 2D Set A00218 можно купить на www.bigam.ru с возможностью доставки в любой населенный пункт России. На лазерный нивелир ADA A00218 цена до 15% ниже, чем при покупке в розницу.
Преимущества:
- Корпус устройства имеет эргономичную форму, за счет чего удобен в удержании.
- Возможность применять нивелир с приемником позволит проводить работы на открытой местности при дневном освещении. Рабочий диапазон в таком режиме достигает 70 метров.
- В комплекте с устройством идет практичный кейс, выполненный из прочного пластика. Он защитит лазерный нивелир от механических повреждений и облегчит транспортировку.
Комплектация:
- Нивелир лазерный ADA A00218 Phantom 2D Set.
- Инструкция по эксплуатации.
- Штатив.
- Гарантийный талон.
- Батареи AA – 3 шт.
- Очки для работы с лазером.
- Кейс из пластика.
- Крепление на стену.
- Мишень лазерная.