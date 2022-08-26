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Лазерный уровень ADA Phantom 2D Set A00218
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень ADA Phantom 2D Set A00218
    Арт. X3030890
    5.0
    1
    Лазерный уровень ADA Phantom 2D Set A00218
    Лазерный уровень ADA Phantom 2D Set A00218
    Лазерный уровень ADA Phantom 2D Set A00218
    Лазерный уровень ADA Phantom 2D Set A00218
    Лазерный уровень ADA Phantom 2D Set A00218
    Лазерный уровень ADA Phantom 2D Set A00218
    Лазерный уровень ADA Phantom 2D Set A00218
      Лазерный уровень ADA Phantom 2D Set A00218
      Лазерный уровень ADA Phantom 2D Set A00218
      Лазерный уровень ADA Phantom 2D Set A00218
      Лазерный уровень ADA Phantom 2D Set A00218
      Лазерный уровень ADA Phantom 2D Set A00218
      Лазерный уровень ADA Phantom 2D Set A00218
      Лазерный уровень ADA Phantom 2D Set A00218

      Лазерный уровень ADA Phantom 2D Set A00218

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3030890
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		100x120x80
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		45
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Лазерный нивелир ADA Phantom 2D Set A00218 

        Построитель лазерных плоскостей ADA A00218 Phantom 2D Set – это устройство, которое применяется в сферах строительства и ремонтных работ. Прибор создает две перпендикулярные яркие линии красного цвета. Одна из них может быть отключена, что позволит сэкономить заряд. В качестве элементов питания инструмент использует батареи типа AA (необходимо 3 штуки). Корпус лазерного нивелира защищен от мелких пылевых частиц и капель влаги (класс защиты IP-54). Диапазон работы достигает 70 метров с приемником и 20 – без него. Функционирует при температуре в диапазоне от -10 до +45 °C. Нивелир от ADA нацелен на профессиональное использование: его точность составляет 0,2 мм/м. Построитель лазерных плоскостей ADA Phantom 2D Set A00218 можно купить на www.bigam.ru с возможностью доставки в любой населенный пункт России. На лазерный нивелир ADA A00218 цена до 15% ниже, чем при покупке в розницу.

        Преимущества: 

        • Корпус устройства имеет эргономичную форму, за счет чего удобен в удержании.
        • Возможность применять нивелир с приемником позволит проводить работы на открытой местности при дневном освещении. Рабочий диапазон в таком режиме достигает 70 метров.
        • В комплекте с устройством идет практичный кейс, выполненный из прочного пластика. Он защитит лазерный нивелир от механических повреждений и облегчит транспортировку.

        Комплектация: 

        1. Нивелир лазерный ADA A00218 Phantom 2D Set.
        2. Инструкция по эксплуатации.
        3. Штатив.
        4. Гарантийный талон.
        5. Батареи AA – 3 шт.
        6. Очки для работы с лазером.
        7. Кейс из пластика.
        8. Крепление на стену.
        9. Мишень лазерная.