Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479

Преимущества

Самовыравнивающийся прибор

Автоматическое отключение через 5 минут

Защита от пыли и влаги: IP54

Возможность установки прибора на штатив

Работа под наклоном

Маятниковый механизм максимально устойчив к ударам

Магнитная мишень - для разметки подвесных потолков, монтаже оборудования и т.д.

Эксплуатация разрешена снаружи и внутри помещений

Лазерный уровень ADA TopLiner 3x360 А00479 используется для строительных и ремонтных работ. Максимальная дальность видимости луча составляет 20 м, а с приемником - 50 м. Прибором можно пользоваться как внутри помещения, так и на улице. Модель питается от Li-lon аккумулятора повышенной емкости. Зарядки хватает на 8 часов непрерывной работы, при всех включенных излучателях. В случае полной разрядки, можно работать от зарядного устройства.