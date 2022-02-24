Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
Арт. ЦЕНТРСКЛАД1021638
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|130x60x160
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Степень защиты
|IP 54
- Лазерный уровень ADA TopLiner 3x360 А00479 используется для строительных и ремонтных работ. Максимальная дальность видимости луча составляет 20 м, а с приемником - 50 м. Прибором можно пользоваться как внутри помещения, так и на улице. Модель питается от Li-lon аккумулятора повышенной емкости. Зарядки хватает на 8 часов непрерывной работы, при всех включенных излучателях. В случае полной разрядки, можно работать от зарядного устройства.
Преимущества
- Самовыравнивающийся прибор
- Автоматическое отключение через 5 минут
- Защита от пыли и влаги: IP54
- Возможность установки прибора на штатив
- Работа под наклоном
- Маятниковый механизм максимально устойчив к ударам
- Магнитная мишень - для разметки подвесных потолков, монтаже оборудования и т.д.
- Эксплуатация разрешена снаружи и внутри помещений