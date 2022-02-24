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Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
4.5
4
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
    Арт. ЦЕНТРСКЛАД1021638
    4.5
    4
    Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
    Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
    Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
    Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
    Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
    Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
    Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
    Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
    Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
    Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
    Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
    Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
    Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
    Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
    Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
    Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
    Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
      Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
      Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
      Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
      Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
      Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
      Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
      Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
      Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
      Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
      Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
      Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
      Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
      Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
      Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
      Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
      Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479
      Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479

      Лазерный уровень Ada TopLiner 3-360 А00479

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. ЦЕНТРСКЛАД1021638
      4.5
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		130x60x160
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA TopLiner 3x360 А00479 используется для строительных и ремонтных работ. Максимальная дальность видимости луча составляет 20 м, а с приемником - 50 м. Прибором можно пользоваться как внутри помещения, так и на улице. Модель питается от Li-lon аккумулятора повышенной емкости. Зарядки хватает на 8 часов непрерывной работы, при всех включенных излучателях. В случае полной разрядки, можно работать от зарядного устройства.

        Преимущества

        • Самовыравнивающийся прибор
        • Автоматическое отключение через 5 минут
        • Защита от пыли и влаги: IP54
        • Возможность установки прибора на штатив
        • Работа под наклоном
        • Маятниковый механизм максимально устойчив к ударам
        • Магнитная мишень - для разметки подвесных потолков, монтаже оборудования и т.д.
        • Эксплуатация разрешена снаружи и внутри помещений