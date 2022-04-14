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Лазерный уровень Ada ULTRALINER 360 4V А00469
5.0
3
14 990 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Ada ULTRALINER 360 4V А00469
    Арт. X30308195
    5.0
    3
    Лазерный уровень Ada ULTRALINER 360 4V А00469
    Лазерный уровень Ada ULTRALINER 360 4V А00469
    Лазерный уровень Ada ULTRALINER 360 4V А00469
    Лазерный уровень Ada ULTRALINER 360 4V А00469
    Лазерный уровень Ada ULTRALINER 360 4V А00469
    Лазерный уровень Ada ULTRALINER 360 4V А00469
    Лазерный уровень Ada ULTRALINER 360 4V А00469
      Лазерный уровень Ada ULTRALINER 360 4V А00469
      Лазерный уровень Ada ULTRALINER 360 4V А00469
      Лазерный уровень Ada ULTRALINER 360 4V А00469
      Лазерный уровень Ada ULTRALINER 360 4V А00469
      Лазерный уровень Ada ULTRALINER 360 4V А00469
      Лазерный уровень Ada ULTRALINER 360 4V А00469
      Лазерный уровень Ada ULTRALINER 360 4V А00469

      Лазерный уровень Ada ULTRALINER 360 4V А00469

      14 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X30308195
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		140x132x180
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      14 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA ULTRALINER 360 4V А00469 строит четыре вертикальные линии (сходятся в крест над прибором), одну горизонтальную линию и точку отвеса. Предусмотрена функция самовыравнивания для более точных замеров. При достижении угла наклона, превышающего диапазон выравнивания, раздается звуковой сигнал. Модель работает от 4 батареек, а также можно подключать её к электросети через зарядное устройство (в таком случае батарейки необходимо извлечь).

        Преимущества

        • Малый вес (всего 0.9 кг)
        • Работа под наклоном
        • Автоматическое выравнивание в пределах ±3 градусов
        • Поворотное основание, маятник, механизм фиксаций маятника , рамная конструкция, несущая маятник выполнены из металла - для долгого срока службы
        • Резьба 5/8" в основании прибора позволяет устанавливать уровень на штатив
        • Автоматическая блокировка компенсатора при выключении питания
        • Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете
        • При отклонении прибора от горизонтальной линии срабатывает сигнал, что исключает ошибочную разметку
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки прибора и принадлежностей