Лазерный уровень Ada ULTRALINER 360 4V А00469
Арт. X30308195
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|140x132x180
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Степень защиты
|IP 54
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- Лазерный уровень ADA ULTRALINER 360 4V А00469 строит четыре вертикальные линии (сходятся в крест над прибором), одну горизонтальную линию и точку отвеса. Предусмотрена функция самовыравнивания для более точных замеров. При достижении угла наклона, превышающего диапазон выравнивания, раздается звуковой сигнал. Модель работает от 4 батареек, а также можно подключать её к электросети через зарядное устройство (в таком случае батарейки необходимо извлечь).
Преимущества
- Малый вес (всего 0.9 кг)
- Работа под наклоном
- Автоматическое выравнивание в пределах ±3 градусов
- Поворотное основание, маятник, механизм фиксаций маятника , рамная конструкция, несущая маятник выполнены из металла - для долгого срока службы
- Резьба 5/8" в основании прибора позволяет устанавливать уровень на штатив
- Автоматическая блокировка компенсатора при выключении питания
- Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете
- При отклонении прибора от горизонтальной линии срабатывает сигнал, что исключает ошибочную разметку
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки прибора и принадлежностей