Построитель лазерных плоскостей ARMADA SQ

Построитель лазерных плоскостей ARМADA(АРМАДА) - это самовыравнивающийся прибор, используемый при отделочных и строительных работах. Область применения - проецирование одной горизонтальной и четырех вертикальных плоскостей, а также отвеса вниз. Инструмент оснащен звуковым и световым сигналами: в случае отклонения прибора от горизонтали устройство издает звук, а лазер начинает мигать.Технические характеристики:Тип выравнивания автоматическоеДальность измерения с/без приемником, м 70/40 Резьба под штатив, дюйм 5/8 Направление лучей горизонталь/вертикаль/вертикаль/вертикаль/вертикаль/вниз Вес, кг 0.9