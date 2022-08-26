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Построитель лазерных плоскостей ARMADA SQ
4.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Построитель лазерных плоскостей ARMADA SQ
    Арт. X98141
    4.0
    1
    Построитель лазерных плоскостей ARMADA SQ

      Построитель лазерных плоскостей ARMADA SQ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X98141
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Возможность работы с приемником
      		Нет
      Магнитное крепление
      		Нет
      Отключение выравнивания
      		Нет
      Внесен в госреестр
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Построитель лазерных плоскостей ARМADA(АРМАДА) - это самовыравнивающийся прибор, используемый при отделочных и строительных работах. Область применения - проецирование одной горизонтальной и четырех вертикальных плоскостей, а также отвеса вниз. Инструмент оснащен звуковым и световым сигналами: в случае отклонения прибора от горизонтали устройство издает звук, а лазер начинает мигать.Технические характеристики:Тип выравнивания автоматическоеДальность измерения с/без приемником, м 70/40 Резьба под штатив, дюйм 5/8 Направление лучей горизонталь/вертикаль/вертикаль/вертикаль/вертикаль/вниз Вес, кг 0.9