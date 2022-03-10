Лазерный уровень Geo-Fennel EL 601
Арт. X30308130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|110x110x130
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Степень защиты
|IP 40
- Построитель лазерных плоскостей Geo-Fennel Ecoline EL601 D1200 - это самовыравнивающийся уровень. Область применения - проецирование перекрестия вертикальной и горизонтальной линий. Устройство оснащено горизонтальным лимбом - для точного наведения луча на рабочий объект. Поставляется прибор в кейсе.
Преимущества
- Защита от влаги и пыли IP40
- Автоматическое выравнивание в горизонтальной плоскости в пределах ± 5 градусов
- При выключении прибора автоматически блокируется механизм самовыравнивания, для предотвращения повреждения при транспортировке
- При невозможности самовыравнивания подается сигнал миганием лазерного луча для предупреждения неточностей при работе
- Возможно крепление на штатив