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Лазерный уровень Geo-Fennel EL 601
5.0
2
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Geo-Fennel EL 601
    Арт. X30308130
    5.0
    2
    Лазерный уровень Geo-Fennel EL 601
    Лазерный уровень Geo-Fennel EL 601
    Лазерный уровень Geo-Fennel EL 601
    Лазерный уровень Geo-Fennel EL 601
    Лазерный уровень Geo-Fennel EL 601
    Лазерный уровень Geo-Fennel EL 601
      Лазерный уровень Geo-Fennel EL 601
      Лазерный уровень Geo-Fennel EL 601
      Лазерный уровень Geo-Fennel EL 601
      Лазерный уровень Geo-Fennel EL 601
      Лазерный уровень Geo-Fennel EL 601
      Лазерный уровень Geo-Fennel EL 601

      Лазерный уровень Geo-Fennel EL 601

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X30308130
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Geo-Fennel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		110x110x130
      Степень защиты
      		IP 40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Построитель лазерных плоскостей Geo-Fennel Ecoline EL601 D1200 - это самовыравнивающийся уровень. Область применения - проецирование перекрестия вертикальной и горизонтальной линий. Устройство оснащено горизонтальным лимбом - для точного наведения луча на рабочий объект. Поставляется прибор в кейсе.

        Преимущества

        • Защита от влаги и пыли IP40
        • Автоматическое выравнивание в горизонтальной плоскости в пределах ± 5 градусов
        • При выключении прибора автоматически блокируется механизм самовыравнивания, для предотвращения повреждения при транспортировке
        • При невозможности самовыравнивания подается сигнал миганием лазерного луча для предупреждения неточностей при работе
        • Возможно крепление на штатив