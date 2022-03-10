Лазерный уровень Geo-Fennel EL 601

Преимущества

Защита от влаги и пыли IP40

Автоматическое выравнивание в горизонтальной плоскости в пределах ± 5 градусов

При выключении прибора автоматически блокируется механизм самовыравнивания, для предотвращения повреждения при транспортировке

При невозможности самовыравнивания подается сигнал миганием лазерного луча для предупреждения неточностей при работе

Возможно крепление на штатив

Построитель лазерных плоскостей Geo-Fennel Ecoline EL601 D1200 - это самовыравнивающийся уровень. Область применения - проецирование перекрестия вертикальной и горизонтальной линий. Устройство оснащено горизонтальным лимбом - для точного наведения луча на рабочий объект. Поставляется прибор в кейсе.