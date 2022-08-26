Преимущества

Новая система призм, позволяющая построить перекрестие с большей точностью.

На корпусе построителя расположен тумблер для выбора рабочего состояния. Световой индикатор информирует об этом состоянии.

Устройство оснащено режимом работы с приемником - для обнаружения луча на большом расстоянии или при ярком свете.

Функция самонивелирования автоматически блокируется при выключении - для исправной работы прибора на протяжении всего срока службы.

При наклоне прибора свыше предела самовыравнивания срабатывают звуковой и световой сигналы.

Возможно крепление на стену, на штатив, на деревянных балках и трубах (при помощи стропы), на металлических поверхностях (при помощи магнита).

Возможность поворота влево и вправо на 360 градусов.

Жесткий корпус защищает внутренние узлы от повреждений.

Построитель лазерных плоскостей Geo-Fennel FL 40-Pocket II-HP 541100 - это самонивелирующийся прибор, сконструированный для использования при строительных и ремонтных работах. Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на открытых пространствах.