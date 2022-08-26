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Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel FL 40-Pocket II-HP 541100
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel FL 40-Pocket II-HP 541100
    Арт. X3030875
    5.0
    1
    Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel FL 40-Pocket II-HP 541100
    Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel FL 40-Pocket II-HP 541100
    Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel FL 40-Pocket II-HP 541100
    Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel FL 40-Pocket II-HP 541100
    Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel FL 40-Pocket II-HP 541100
    Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel FL 40-Pocket II-HP 541100
      Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel FL 40-Pocket II-HP 541100
      Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel FL 40-Pocket II-HP 541100
      Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel FL 40-Pocket II-HP 541100
      Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel FL 40-Pocket II-HP 541100
      Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel FL 40-Pocket II-HP 541100
      Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel FL 40-Pocket II-HP 541100

      Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel FL 40-Pocket II-HP 541100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X3030875
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Geo-Fennel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		150x155x70
      Степень защиты
      		IP 51
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Построитель лазерных плоскостей Geo-Fennel FL 40-Pocket II-HP 541100 - это самонивелирующийся прибор, сконструированный для использования при строительных и ремонтных работах. Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на открытых пространствах.

        Преимущества

        • Новая система призм, позволяющая построить перекрестие с большей точностью.
        • На корпусе построителя расположен тумблер для выбора рабочего состояния. Световой индикатор информирует об этом состоянии.
        • Устройство оснащено режимом работы с приемником - для обнаружения луча на большом расстоянии или при ярком свете.
        • Функция самонивелирования автоматически блокируется при выключении - для исправной работы прибора на протяжении всего срока службы.
        • При наклоне прибора свыше предела самовыравнивания срабатывают звуковой и световой сигналы.
        • Возможно крепление на стену, на штатив, на деревянных балках и трубах (при помощи стропы), на металлических поверхностях (при помощи магнита).
        • Возможность поворота влево и вправо на 360 градусов.
        • Жесткий корпус защищает внутренние узлы от повреждений.