Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel FL 40-Pocket II-HP 541100
Арт. X3030875
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|150x155x70
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Степень защиты
|IP 51
- Построитель лазерных плоскостей Geo-Fennel FL 40-Pocket II-HP 541100 - это самонивелирующийся прибор, сконструированный для использования при строительных и ремонтных работах. Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на открытых пространствах.
Преимущества
- Новая система призм, позволяющая построить перекрестие с большей точностью.
- На корпусе построителя расположен тумблер для выбора рабочего состояния. Световой индикатор информирует об этом состоянии.
- Устройство оснащено режимом работы с приемником - для обнаружения луча на большом расстоянии или при ярком свете.
- Функция самонивелирования автоматически блокируется при выключении - для исправной работы прибора на протяжении всего срока службы.
- При наклоне прибора свыше предела самовыравнивания срабатывают звуковой и световой сигналы.
- Возможно крепление на стену, на штатив, на деревянных балках и трубах (при помощи стропы), на металлических поверхностях (при помощи магнита).
- Возможность поворота влево и вправо на 360 градусов.
- Жесткий корпус защищает внутренние узлы от повреждений.