Лазерный уровень X-Line HELPER 2D X00105
Арт. X30308116
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Габариты, мм
|90x90x60
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Степень защиты
|IP 54
- Построитель лазерных плоскостей X-Line Helper 2D Х00105 - это самонивелирующийся прибор. Область применения - проецирование двух перпендикулярных плоскостей на расстоянии до семидесяти метров (с приемником). Плоскости образуют на стене лазерный крест с углом 90 градусов. Заблокировав функцию самовыравнивания, можно работать под уклоном.
Преимущества
- Защита от пыли и влаги IP54
- Автоматическое выравнивание в пределах ± 3 градусов
- Возможно крепление построителя лазерных плоскостей X-Line Helper 2D Х00105 на штатив, который входит в комплект поставки
- Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете
- При отклонении прибора от горизонтальной линии срабатывает сигнал, что исключает ошибочную разметку
- Для работы в наклонной плоскости функцию самовыравнивания можно отключить
- Угол развертки вертикальной и горизонтальной линии больше 120 градусов