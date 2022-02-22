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Лазерный уровень X-Line HELPER 2D X00105
4.3
4
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень X-Line HELPER 2D X00105
    Арт. X30308116
    4.3
    4
    Лазерный уровень X-Line HELPER 2D X00105
    Лазерный уровень X-Line HELPER 2D X00105
    Лазерный уровень X-Line HELPER 2D X00105
    Лазерный уровень X-Line HELPER 2D X00105
    Лазерный уровень X-Line HELPER 2D X00105
    Лазерный уровень X-Line HELPER 2D X00105
    Лазерный уровень X-Line HELPER 2D X00105
      Лазерный уровень X-Line HELPER 2D X00105
      Лазерный уровень X-Line HELPER 2D X00105
      Лазерный уровень X-Line HELPER 2D X00105
      Лазерный уровень X-Line HELPER 2D X00105
      Лазерный уровень X-Line HELPER 2D X00105
      Лазерный уровень X-Line HELPER 2D X00105
      Лазерный уровень X-Line HELPER 2D X00105

      Лазерный уровень X-Line HELPER 2D X00105

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X30308116
      4.3
      4

      Характеристики

      Производитель
      		X-Line
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Габариты, мм
      		90x90x60
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Построитель лазерных плоскостей X-Line Helper 2D Х00105 - это самонивелирующийся прибор. Область применения - проецирование двух перпендикулярных плоскостей на расстоянии до семидесяти метров (с приемником). Плоскости образуют на стене лазерный крест с углом 90 градусов. Заблокировав функцию самовыравнивания, можно работать под уклоном.

        Преимущества

        • Защита от пыли и влаги IP54
        • Автоматическое выравнивание в пределах ± 3 градусов
        • Возможно крепление построителя лазерных плоскостей X-Line Helper 2D Х00105 на штатив, который входит в комплект поставки
        • Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете
        • При отклонении прибора от горизонтальной линии срабатывает сигнал, что исключает ошибочную разметку
        • Для работы в наклонной плоскости функцию самовыравнивания можно отключить
        • Угол развертки вертикальной и горизонтальной линии больше 120 градусов