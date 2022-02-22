Лазерный уровень X-Line HELPER 2D X00105

Преимущества

Защита от пыли и влаги IP54

Автоматическое выравнивание в пределах ± 3 градусов

Возможно крепление построителя лазерных плоскостей X-Line Helper 2D Х00105 на штатив, который входит в комплект поставки

Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете

При отклонении прибора от горизонтальной линии срабатывает сигнал, что исключает ошибочную разметку

Для работы в наклонной плоскости функцию самовыравнивания можно отключить

Угол развертки вертикальной и горизонтальной линии больше 120 градусов

Построитель лазерных плоскостей X-Line Helper 2D Х00105 - это самонивелирующийся прибор. Область применения - проецирование двух перпендикулярных плоскостей на расстоянии до семидесяти метров (с приемником). Плоскости образуют на стене лазерный крест с углом 90 градусов. Заблокировав функцию самовыравнивания, можно работать под уклоном.