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Поверхностный насос Вихрь ПН-600Н
5.0
2
Найти аналог
Поверхностные насосы
    Поверхностный насос Вихрь ПН-600Н
    Арт. О00000013362
    5.0
    2
    Поверхностный насос Вихрь ПН-600Н
    Поверхностный насос Вихрь ПН-600Н
    Поверхностный насос Вихрь ПН-600Н
    Поверхностный насос Вихрь ПН-600Н
    Поверхностный насос Вихрь ПН-600Н
    Поверхностный насос Вихрь ПН-600Н
      Поверхностный насос Вихрь ПН-600Н
      Поверхностный насос Вихрь ПН-600Н
      Поверхностный насос Вихрь ПН-600Н
      Поверхностный насос Вихрь ПН-600Н
      Поверхностный насос Вихрь ПН-600Н
      Поверхностный насос Вихрь ПН-600Н

      Поверхностный насос Вихрь ПН-600Н

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013362
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Поверхностный насос Вихрь ПН-600Н 68/4/10 используется для перекачки воды из резервуаров, подойдет для организации систем полива на садово-огородном участке. Аппарат способен перемещать воду с глубины 9 метров с производительностью до 4200 литров воды в час. Для удобства перемещения на корпусе насоса предусмотрена ручка.

        Преимущества

        • Устойчивое основание Вихрь ПН-600Н 68/4/10
        • Корпус двигателя выполнен из нержавеющей стали
        • Насос с высокой производительностью - 55 литров в минуту
        • Малый вес и компактность позволяют без труда перевозить агрегат