Преимущества

Устойчивое основание Вихрь ПН-600Н 68/4/10

Корпус двигателя выполнен из нержавеющей стали

Насос с высокой производительностью - 55 литров в минуту

Малый вес и компактность позволяют без труда перевозить агрегат

Поверхностный насос Вихрь ПН-600Н 68/4/10 используется для перекачки воды из резервуаров, подойдет для организации систем полива на садово-огородном участке. Аппарат способен перемещать воду с глубины 9 метров с производительностью до 4200 литров воды в час. Для удобства перемещения на корпусе насоса предусмотрена ручка.