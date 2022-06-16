Поверхностный насос Вихрь ПН-600Н
Арт. О00000013362
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
- Поверхностный насос Вихрь ПН-600Н 68/4/10 используется для перекачки воды из резервуаров, подойдет для организации систем полива на садово-огородном участке. Аппарат способен перемещать воду с глубины 9 метров с производительностью до 4200 литров воды в час. Для удобства перемещения на корпусе насоса предусмотрена ручка.
Преимущества
- Устойчивое основание Вихрь ПН-600Н 68/4/10
- Корпус двигателя выполнен из нержавеющей стали
- Насос с высокой производительностью - 55 литров в минуту
- Малый вес и компактность позволяют без труда перевозить агрегат