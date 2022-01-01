Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Поверхностный насос Belamos BMS XI 13
Найти аналог
Поверхностные насосы
    Поверхностный насос Belamos BMS XI 13
    Арт. X16919121
    Поверхностный насос Belamos BMS XI 13

      Поверхностный насос Belamos BMS XI 13

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16919121

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Поверхностный насос Belamos BMS XI 13 - садовый насос для подачи чистой воды из колодцев, скважин, различных резервуаров в дом и для полива садовых участков. Насос может применяться для перекачивания неагрессивных, невзрывоопасных жидкостей, максимальной температуры не более +50 °С. 

        Особенности:

        • Насосы поставляются с асинхронными двигателями и встроенной защитой от перегрузок.
        • Рабочее колесо, диффузор выполнено из пластика (усиленный норил).
        • Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали, благодаря чему насос долго сохраняет свой эстетичный внешний вид, отличается долговечностью.
        • Поставляются в комплекте с проводом и выключателем.
        • Максимальная глубина всасывания этой группы насосов 8 м, в случае, если зеркало воды находится на большей глубине рекомендуется использовать насосы для скважин;
        • Для эффективной работы насоса настоятельно рекомендуется использовать обратный клапан.

        Комплектация:

        1. Насос.
        2. Руководство по эксплуатации.
        3. Упаковочная коробка.