Поверхностный насос Belamos BMS XI 13
Арт. X16919121
Характеристики
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Производитель
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
Описание товара:Поверхностный насос Belamos BMS XI 13 - садовый насос для подачи чистой воды из колодцев, скважин, различных резервуаров в дом и для полива садовых участков. Насос может применяться для перекачивания неагрессивных, невзрывоопасных жидкостей, максимальной температуры не более +50 °С.
Особенности:
- Насосы поставляются с асинхронными двигателями и встроенной защитой от перегрузок.
- Рабочее колесо, диффузор выполнено из пластика (усиленный норил).
- Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали, благодаря чему насос долго сохраняет свой эстетичный внешний вид, отличается долговечностью.
- Поставляются в комплекте с проводом и выключателем.
- Максимальная глубина всасывания этой группы насосов 8 м, в случае, если зеркало воды находится на большей глубине рекомендуется использовать насосы для скважин;
- Для эффективной работы насоса настоятельно рекомендуется использовать обратный клапан.
Комплектация:
- Насос.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковочная коробка.