Описание товара:

Поверхностный насос Belamos BMS XI 13 - садовый насос для подачи чистой воды из колодцев, скважин, различных резервуаров в дом и для полива садовых участков. Насос может применяться для перекачивания неагрессивных, невзрывоопасных жидкостей, максимальной температуры не более +50 °С.

Особенности:

Насосы поставляются с асинхронными двигателями и встроенной защитой от перегрузок.

Рабочее колесо, диффузор выполнено из пластика (усиленный норил).

Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали, благодаря чему насос долго сохраняет свой эстетичный внешний вид, отличается долговечностью.

Поставляются в комплекте с проводом и выключателем.

Максимальная глубина всасывания этой группы насосов 8 м, в случае, если зеркало воды находится на большей глубине рекомендуется использовать насосы для скважин;

Для эффективной работы насоса настоятельно рекомендуется использовать обратный клапан.

Комплектация: