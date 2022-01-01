Барабанный шлифовальный станок Powermatic PM2244

Преимущества

Консольное расположение барабана

Плавная регулировка скорости подачи

Система контроля подачи Feed Logic

ЖК-индикация скорости подачи, высоты положения барабана и уровня нагрузки

Регулировка высоты положения барабана вращающимся маховиком

Корпус из чугунного литья

Алюминиевый шлифовальный барабан

Система быстрого фиксирования и натяжения шлифовальной ленты

Удлинения загрузочного стола

Тумба подставка с колесами для облегчения транспортировки

Powermatic PM2244 — барабанный шлифовальный станок для профессиональной работы в частных столярных мастерских и на производстве. Его конструкция соединяет надежные, проверенные временем решения (мощный двигатель, массивные корпусные детали из чугуна) и современные высокотехнологичные, такие как уникальная система управления Feed Logic. Эти особенности вместе с удачной консольной компоновкой дают сочетание характеристик, ставших «Золотым стандартом» Powermatic, почитаемым во всем мире. В комплект поставки входят приемный и разгрузочный столы из стали, а также тумба-подставка с отсеком для принадлежностей и колесами для облегчения транспортировки. Для регулировки высоты положения шлифовального барабана предусмотрен массивный маховик с полированной поверхностью. Положение можно контролировать по привычной шкале на корпусе, но можно и по цифровому индикатору, так нагляднее и точнее. Он имеет переключатель режима отображения (дюймы/ миллиметры) и кнопку сброса для установки нулевого положения, что удобно как при смене толщины заготовок, так и при переходе к другой зернистости абразива. В качестве последнего используется лента шлифовальной бумаги, намотанная на алюминиевый барабан. Ее концы фиксируются в специальных зажимах, обеспечивающих простоту фиксации и автоматическое натяжение. «Изюминка» станка система Feed Logic, помогающая оператору грамотно управлять подачей заготовок. Она не вмешивается в работу до тех пор, пока скорость движения транспортера не превышает оптимальную, и только лишь отображает величину нагрузки на основной двигатель. Ориентируясь на показания, можно увеличить или уменьшить производительность подачи вращением ручки обычного регулятора. Если же нагрузка превышает допустимую (неудачная начальная установка, утолщение заготовки и т.п.), скорость транспортера автоматически снижается; если ход барабана станет легче, она опять повысится, но не сильнее, чем изначально задал оператор. Таким образом, Feed Logic помогает повысить производительность и защищает станок от работы с перегрузкой.