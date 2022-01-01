Барабанный шлифовальный станок Powermatic PM2244, без подставки

Преимущества

Положение шлифовального барабана контролируется по привычной шкале на корпусе и по цифровому индикатору, который имеет переключатель режима отображения (дюймы/ миллиметры) и кнопку сброса для установки нулевого положения

Консольное расположение барабана

Плавная регулировка скорости подачи

ЖК-индикация скорости подачи, высоты положения барабана и уровня нагрузки

Алюминиевый шлифовальный барабан

Система быстрого фиксирования и натяжения шлифовальной ленты

Ширина шлифовальной ленты - 75 мм

Размер транспортерной ленты - 553х913 мм

Ширина области шлифования (в два прохода) - 560 (1120) мм

Удлинения загрузочного стола

Барабанный шлифовальный станок без подставки JET PM2244 Powermatic 1792244WOS-RU оснащается современным двигателем, выходная мощность которого составляет 1300 Вт. Агрегат уверенно работает в условиях интенсивной нагрузки, что позволяет применять его в сфере профессиональной деревообработки. Корпусные детали оборудования выполнены из чугуна: станина успешно поглощает образовавшиеся в процессе эксплуатации вибрации и позволяет оператору работать с максимальным комфортом. Заготовка легко скользит по гладкой поверхности приемного и разгрузочного столов, которые изготавливаются из стали. Специальные зажимы барабана существенно облегчают установку абразивной ленты. Особенностью модели является уникальная система Feed Logic, которая регулирует скорость подачи заготовки в зону шлифования в зависимости от нагрузки на двигатель и тем самым исключает его перегрузку.