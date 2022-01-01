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Барабанный шлифовальный станок Powermatic PM2244, без подставки
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Шлифовальные станки
    Барабанный шлифовальный станок Powermatic PM2244, без подставки
    Арт. jet_432
    Барабанный шлифовальный станок Powermatic PM2244, без подставки
    Барабанный шлифовальный станок Powermatic PM2244, без подставки
    Барабанный шлифовальный станок Powermatic PM2244, без подставки
    Барабанный шлифовальный станок Powermatic PM2244, без подставки
      Барабанный шлифовальный станок Powermatic PM2244, без подставки
      Барабанный шлифовальный станок Powermatic PM2244, без подставки
      Барабанный шлифовальный станок Powermatic PM2244, без подставки
      Барабанный шлифовальный станок Powermatic PM2244, без подставки

      Барабанный шлифовальный станок Powermatic PM2244, без подставки

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jet_432

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Потребляемая мощность, Вт
      		2300
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Барабанный шлифовальный станок без подставки JET PM2244 Powermatic 1792244WOS-RU оснащается современным двигателем, выходная мощность которого составляет 1300 Вт. Агрегат уверенно работает в условиях интенсивной нагрузки, что позволяет применять его в сфере профессиональной деревообработки. Корпусные детали оборудования выполнены из чугуна: станина успешно поглощает образовавшиеся в процессе эксплуатации вибрации и позволяет оператору работать с максимальным комфортом. Заготовка легко скользит по гладкой поверхности приемного и разгрузочного столов, которые изготавливаются из стали. Специальные зажимы барабана существенно облегчают установку абразивной ленты. Особенностью модели является уникальная система Feed Logic, которая регулирует скорость подачи заготовки в зону шлифования в зависимости от нагрузки на двигатель и тем самым исключает его перегрузку.

        Преимущества

        • Положение шлифовального барабана контролируется по привычной шкале на корпусе и по цифровому индикатору, который имеет переключатель режима отображения (дюймы/ миллиметры) и кнопку сброса для установки нулевого положения
        • Консольное расположение барабана
        • Плавная регулировка скорости подачи
        • ЖК-индикация скорости подачи, высоты положения барабана и уровня нагрузки
        • Алюминиевый шлифовальный барабан
        • Система быстрого фиксирования и натяжения шлифовальной ленты
        • Ширина шлифовальной ленты - 75 мм
        • Размер транспортерной ленты - 553х913 мм
        • Ширина области шлифования (в два прохода) - 560 (1120) мм
        • Удлинения загрузочного стола