Монтажный пояс ПП-11Ж

Описание товара:

Пояса предохранительные ПП-11Ж предназначены для обеспечения безопасности строительно-монтажных, ремонтно-восстановительных и других видов работ на строительстве, воздушных линиях электропередачи, электрических и атомных станциях, нефтяных вышках и других сооружениях, как средство индивидуальной защиты человека при падении с высоты.

Лямочные пояса применяются в случаях, когда имеется риск падения с большой высоты, а также при работах в резервуарах, колодцах и иных замкнутых пространствах, в промышленном альпинизме и при проведении аварийно-спасательных работ.