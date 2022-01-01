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Монтажный пояс ПП-11Ж
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Монтажные пояса
    Монтажный пояс ПП-11Ж
    Арт. О00000009575
    Монтажный пояс ПП-11Ж

      Монтажный пояс ПП-11Ж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000009575

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Вес, кг
      		0.7
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Пояса предохранительные ПП-11Ж предназначены для обеспечения безопасности строительно-монтажных, ремонтно-восстановительных и других видов работ на строительстве, воздушных линиях электропередачи, электрических и атомных станциях, нефтяных вышках и других сооружениях, как средство индивидуальной защиты человека при падении с высоты.

        Лямочные пояса применяются в случаях, когда имеется риск падения с большой высоты, а также при работах в резервуарах, колодцах и иных замкнутых пространствах, в промышленном альпинизме и при проведении аварийно-спасательных работ.