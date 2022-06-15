Клиновой анкер Партнер PR-KA 12/20-110 ФАС 56031 2 71, 2 шт., М12

ПАРТНЕР PR-KA – оцинкованные клиновые анкеры для крепления в сжатой зоне бетона. Предназначен для сквозного монтажа тяжелых и умеренно тяжелых элементов и конструкций в твердых материалах. Отличное сочетание цена/качество позволяют клиновым анкерам PR-KA успешно конкурировать с аналогами широко рекламируемых европейских брендов.