Клиновой анкер Партнер PR-KA 12/20-110 ФАС 56031 2 71, 2 шт., М12

Клиновой анкер Партнер PR-KA 12/20-110 ФАС 56031 2 71
Арт. Ю00000023081
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|110
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Диаметр, мм
|12
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Материал
|полиамид
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Шлиц
|нет
ПАРТНЕР PR-KA – оцинкованные клиновые анкеры для крепления в сжатой зоне бетона. Предназначен для сквозного монтажа тяжелых и умеренно тяжелых элементов и конструкций в твердых материалах. Отличное сочетание цена/качество позволяют клиновым анкерам PR-KA успешно конкурировать с аналогами широко рекламируемых европейских брендов.