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Клиновой анкер Партнер PR-KA 12/20-110 ФАС 56031 2 71, 2 шт., М12
5.0
1
140 ₽
Анкер с гайкой
    Клиновой анкер Партнер PR-KA 12/20-110 ФАС 56031 2 71
    Арт. Ю00000023081
    5.0
    1
    Клиновой анкер Партнер PR-KA 12/20-110 ФАС 56031 2 71, 2 шт., М12

      Клиновой анкер Партнер PR-KA 12/20-110 ФАС 56031 2 71

      140 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000023081
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Партнер
      Длина, мм
      		110
      Диаметр, мм
      		12
      Материал
      		полиамид
      Шлиц
      		нет
      Все характеристики
      140 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • ПАРТНЕР PR-KA – оцинкованные клиновые анкеры для крепления в сжатой зоне бетона. Предназначен для сквозного монтажа тяжелых и умеренно тяжелых элементов и конструкций в твердых материалах. Отличное сочетание цена/качество позволяют клиновым анкерам PR-KA успешно конкурировать с аналогами широко рекламируемых европейских брендов.