Анкер клиновой Партнер PR-KA 12/ 20-110 ФАС 56031 100, M12

Анкер клиновой Партнер PR-KA 12/ 20-110 ФАС 56031 100
Арт. Ю00000023075
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|110
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Диаметр, мм
|12
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Шлиц
|нет
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Цвет
|серебристый
Описание товара:
ПАРТНЕР PR-KA – оцинкованные клиновые анкеры для крепления в сжатой зоне бетона. Предназначен для сквозного монтажа тяжелых и умеренно тяжелых элементов и конструкций в твердых материалах, например - в монолитном бетоне. Дополнительно его можно устанавливать в плотных основаниях, таких как полнотелый кирпич (макс. М8) и натуральный камень. Для установки анкера ПАРТНЕР PR-KA просверлите отверстие необходимого диаметра и глубины, прочистите отверстие от пыли и мусора, вставьте анкер в отверстие, закрутите гайку. Клиновые анкеры PR-KA заранее собран и готов к сквозному монтажу. Покрытие электроцинкованное, толщиной не менее 5 микрон. Может использоваться в сухих помещениях.