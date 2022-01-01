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Аккумулятор Практика 031-631 (совместим с брендом Bosch, обойма, 12В, 1,5 Ач, NiCd, коробка)
2 109 ₽
2 130 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Практика 031-631 (для Bosch)
    Арт. X10193732
    Аккумулятор Практика 031-631 (совместим с брендом Bosch, обойма, 12В, 1,5 Ач, NiCd, коробка)
    Аккумулятор Практика 031-631 (совместим с брендом Bosch, обойма, 12В, 1,5 Ач, NiCd, коробка)
    Аккумулятор Практика 031-631 (совместим с брендом Bosch, обойма, 12В, 1,5 Ач, NiCd, коробка)
    Аккумулятор Практика 031-631 (совместим с брендом Bosch, обойма, 12В, 1,5 Ач, NiCd, коробка)
      Аккумулятор Практика 031-631 (совместим с брендом Bosch, обойма, 12В, 1,5 Ач, NiCd, коробка)
      Аккумулятор Практика 031-631 (совместим с брендом Bosch, обойма, 12В, 1,5 Ач, NiCd, коробка)
      Аккумулятор Практика 031-631 (совместим с брендом Bosch, обойма, 12В, 1,5 Ач, NiCd, коробка)
      Аккумулятор Практика 031-631 (совместим с брендом Bosch, обойма, 12В, 1,5 Ач, NiCd, коробка)

      Аккумулятор Практика 031-631 (для Bosch)

      • -21 ₽
      2 109 ₽
      2 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X10193732

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Совместимость
      		Bosch
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      • -21 ₽
      2 109 ₽
      2 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор Практика 031-631 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумуляторных инструментов Bosch. Подходит для инструментов PSR12, PSR12-2, PSB12VE-2, GSR12-2, GSR12V, GSR12VE-2, GSB12-2, GSB12VE-2, GDR12V, GDS12V, GLI12V. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.

        Преимущества

        • Совместим с зарядными устройствами AL2404; AL2422DC; AL2425DV; AL2450DC; AL2498FC; GML24V; GML50
        • Напряжение 12В
        • Емкость 1,5Ач
        • Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин