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Аккумулятор Практика для DeWalt 12 В, 1.5 Ач NiCd блистер 038-791
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Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Практика для DeWalt 12 В, 1.5 Ач NiCd блистер 038-791
    Арт. Ю00000025307
    Аккумулятор Практика для DeWalt 12 В, 1.5 Ач NiCd блистер 038-791
    Аккумулятор Практика для DeWalt 12 В, 1.5 Ач NiCd блистер 038-791
    Аккумулятор Практика для DeWalt 12 В, 1.5 Ач NiCd блистер 038-791
    Аккумулятор Практика для DeWalt 12 В, 1.5 Ач NiCd блистер 038-791
      Аккумулятор Практика для DeWalt 12 В, 1.5 Ач NiCd блистер 038-791
      Аккумулятор Практика для DeWalt 12 В, 1.5 Ач NiCd блистер 038-791
      Аккумулятор Практика для DeWalt 12 В, 1.5 Ач NiCd блистер 038-791
      Аккумулятор Практика для DeWalt 12 В, 1.5 Ач NiCd блистер 038-791

      Аккумулятор Практика для DeWalt 12 В, 1.5 Ач NiCd блистер 038-791

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000025307

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Совместимость
      		DeWalt
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумулятор Практика 038-791 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумуляторных инструментов DeWALT и старых инструментов BLACK&DECKER, аналог DE9071, DE9074. Подходит для инструментов CD12CA, CD12CAB, DW981K2, DW980K2, DW956K2, DW927K2, DW907K2,DC951K, DC980K DC956K, DC727K, DC745K, DC940K, DC745K, DC743K, DC742K, DC740K, DW052K, DW053K, DC845K, DW965K, DC840K, DW979K, DW077P, DW076, DC602, DC540, DC542, DC022, DC528N, DW915, DW904. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.

        Преимущества

        • Совместим с зарядными устройствами A9264; DE9116; DE9135; DE9112; DE9117; DE9130; DE9216; DC011
        • Напряжение 12В
        • Емкость 1,5 Ач
        • Примерное время зарядки 1 час 20 мин - 1 час 45 мин