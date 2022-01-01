Аккумулятор Практика для DeWalt 12 В, 1.5 Ач NiCd блистер 038-791
Арт. Ю00000025307
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Совместимость
|DeWalt
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор Практика 038-791 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумуляторных инструментов DeWALT и старых инструментов BLACK&DECKER, аналог DE9071, DE9074. Подходит для инструментов CD12CA, CD12CAB, DW981K2, DW980K2, DW956K2, DW927K2, DW907K2,DC951K, DC980K DC956K, DC727K, DC745K, DC940K, DC745K, DC743K, DC742K, DC740K, DW052K, DW053K, DC845K, DW965K, DC840K, DW979K, DW077P, DW076, DC602, DC540, DC542, DC022, DC528N, DW915, DW904. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.
Преимущества
- Совместим с зарядными устройствами A9264; DE9116; DE9135; DE9112; DE9117; DE9130; DE9216; DC011
- Напряжение 12В
- Емкость 1,5 Ач
- Примерное время зарядки 1 час 20 мин - 1 час 45 мин