Аккумулятор Практика для DeWalt 12 В, 1.5 Ач NiCd блистер 038-791

Преимущества

Совместим с зарядными устройствами A9264; DE9116; DE9135; DE9112; DE9117; DE9130; DE9216; DC011

Напряжение 12В

Емкость 1,5 Ач

Примерное время зарядки 1 час 20 мин - 1 час 45 мин

Аккумулятор Практика 038-791 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумуляторных инструментов DeWALT и старых инструментов BLACK&DECKER, аналог DE9071, DE9074. Подходит для инструментов CD12CA, CD12CAB, DW981K2, DW980K2, DW956K2, DW927K2, DW907K2,DC951K, DC980K DC956K, DC727K, DC745K, DC940K, DC745K, DC743K, DC742K, DC740K, DW052K, DW053K, DC845K, DW965K, DC840K, DW979K, DW077P, DW076, DC602, DC540, DC542, DC022, DC528N, DW915, DW904. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.