Аккумулятор Практика для Makita 10,8В 1,5Ач Li-ion коробка 779-325
Арт. О00000014850
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Совместимость
|Makita
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор Практика 779-325 литий-ионный (Li-Ion) для аккумуляторных инструментов MAKITA аналог BL1013. Подходит для инструментов DF030DWE, DF330DWE, TD090DWE, TW100DWE, HP330DWE, DA330DWE, JR100DWE, JR102DWE, JV100DWE, HS300DWE, CC300DWE, ML101. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов заряда - разряда.
Преимущества
- Низкий саморазряд
- Нет "эффекта памяти"
- Напряжение 10,8В
- Емкость 1,5Ач
- Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин