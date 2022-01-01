Аккумулятор Практика для Makita 10,8В 1,5Ач Li-ion коробка 779-325

Преимущества

Низкий саморазряд

Нет "эффекта памяти"

Напряжение 10,8В

Емкость 1,5Ач

Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин



Аккумулятор Практика 779-325 литий-ионный (Li-Ion) для аккумуляторных инструментов MAKITA аналог BL1013. Подходит для инструментов DF030DWE, DF330DWE, TD090DWE, TW100DWE, HP330DWE, DA330DWE, JR100DWE, JR102DWE, JV100DWE, HS300DWE, CC300DWE, ML101. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов заряда - разряда.