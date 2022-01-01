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Аккумулятор Практика для Makita 10,8В 1,5Ач Li-ion коробка 779-325
1 575 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Практика для Makita 10,8В 1,5Ач Li-ion коробка 779-325
    Арт. О00000014850
    Аккумулятор Практика для Makita 10,8В 1,5Ач Li-ion коробка 779-325
    Аккумулятор Практика для Makita 10,8В 1,5Ач Li-ion коробка 779-325
    Аккумулятор Практика для Makita 10,8В 1,5Ач Li-ion коробка 779-325
    Аккумулятор Практика для Makita 10,8В 1,5Ач Li-ion коробка 779-325
    Аккумулятор Практика для Makita 10,8В 1,5Ач Li-ion коробка 779-325
      Аккумулятор Практика для Makita 10,8В 1,5Ач Li-ion коробка 779-325
      Аккумулятор Практика для Makita 10,8В 1,5Ач Li-ion коробка 779-325
      Аккумулятор Практика для Makita 10,8В 1,5Ач Li-ion коробка 779-325
      Аккумулятор Практика для Makita 10,8В 1,5Ач Li-ion коробка 779-325
      Аккумулятор Практика для Makita 10,8В 1,5Ач Li-ion коробка 779-325

      Аккумулятор Практика для Makita 10,8В 1,5Ач Li-ion коробка 779-325

      1 575 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014850

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Совместимость
      		Makita
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      1 575 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор Практика 779-325 литий-ионный (Li-Ion) для аккумуляторных инструментов MAKITA аналог BL1013. Подходит для инструментов DF030DWE, DF330DWE, TD090DWE, TW100DWE, HP330DWE, DA330DWE, JR100DWE, JR102DWE, JV100DWE, HS300DWE, CC300DWE, ML101. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов заряда - разряда.

        Преимущества

        • Низкий саморазряд
        • Нет "эффекта памяти"
        • Напряжение 10,8В
        • Емкость 1,5Ач
        • Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин