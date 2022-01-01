Аккумулятор Практика для Makita 10,8/12В 1,5Ач Li-ion слайдер,коробка. 791-776
Арт. О00000014851
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Совместимость
|Makita
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор ПРАКТИКА 791-776 предназначен для использования с аккумуляторными инструментами Makita. Хранить в заряженном состоянии.
Преимущества
- Оснащен индикатором уровня заряда, что позволяет контролировать его заряд
- Литий-ионные аккумуляторные батареи могут храниться более длительный период времени, по сравнению с NiCd и NiMH не теряя заряда