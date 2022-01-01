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Аккумулятор Практика для Makita 10,8/12В 1,5Ач Li-ion слайдер,коробка. 791-776
1 575 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Практика для Makita 10,8/12В 1,5Ач Li-ion слайдер,коробка. 791-776
    Арт. О00000014851
    Аккумулятор Практика для Makita 10,8/12В 1,5Ач Li-ion слайдер,коробка. 791-776
    Аккумулятор Практика для Makita 10,8/12В 1,5Ач Li-ion слайдер,коробка. 791-776
      Аккумулятор Практика для Makita 10,8/12В 1,5Ач Li-ion слайдер,коробка. 791-776
      Аккумулятор Практика для Makita 10,8/12В 1,5Ач Li-ion слайдер,коробка. 791-776

      Аккумулятор Практика для Makita 10,8/12В 1,5Ач Li-ion слайдер,коробка. 791-776

      1 575 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014851

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Совместимость
      		Makita
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      1 575 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор ПРАКТИКА 791-776 предназначен для использования с аккумуляторными инструментами Makita. Хранить в заряженном состоянии.

        Преимущества

        • Оснащен индикатором уровня заряда, что позволяет контролировать его заряд
        • Литий-ионные аккумуляторные батареи могут храниться более длительный период времени, по сравнению с NiCd и NiMH не теряя заряда