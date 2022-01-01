Аккумулятор Практика 031-686 (запчасть для инструмента Hitachi 14,4В, емкость 1,5Ач, NiCd, коробка)

Преимущества

Совместим с зарядными устройствами UC14FA; UC14YFA; UC18YG; UC18YGL2; UC18YRL; UCYFL; UCYKL; UCYMRL; UC24YFA

Напряжение 14,4В

Емкость 1,5Ач

Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин

Аккумулятор Практика 031-686 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумляторных инструментов HITACHI, аналог EB1414S, BCC1415, EB 1426H. Подходит для инструментов DS14DVF, DS14DVF2, DS14DVF3, DS14DMR, DV14DMR, DS14DVC, DS14DVC2, DV14DVC2, DV14DV, DH14DMR, WH14DY, DS14DVB2, WR14DMR, WH14DMR, WH14DAF2, WR14DM, G14DMR, RB14DL, UB18DL. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.