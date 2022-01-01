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Аккумулятор Практика 031-686 (запчасть для инструмента Hitachi 14,4В, емкость 1,5Ач, NiCd, коробка)
2 505 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Практика 031-686 (запчасть для Hitachi)
    Арт. О00000014855
    Аккумулятор Практика 031-686 (запчасть для инструмента Hitachi 14,4В, емкость 1,5Ач, NiCd, коробка)
    Аккумулятор Практика 031-686 (запчасть для инструмента Hitachi 14,4В, емкость 1,5Ач, NiCd, коробка)
    Аккумулятор Практика 031-686 (запчасть для инструмента Hitachi 14,4В, емкость 1,5Ач, NiCd, коробка)
    Аккумулятор Практика 031-686 (запчасть для инструмента Hitachi 14,4В, емкость 1,5Ач, NiCd, коробка)
      Аккумулятор Практика 031-686 (запчасть для инструмента Hitachi 14,4В, емкость 1,5Ач, NiCd, коробка)
      Аккумулятор Практика 031-686 (запчасть для инструмента Hitachi 14,4В, емкость 1,5Ач, NiCd, коробка)
      Аккумулятор Практика 031-686 (запчасть для инструмента Hitachi 14,4В, емкость 1,5Ач, NiCd, коробка)
      Аккумулятор Практика 031-686 (запчасть для инструмента Hitachi 14,4В, емкость 1,5Ач, NiCd, коробка)

      Аккумулятор Практика 031-686 (запчасть для Hitachi)

      2 505 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014855

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Совместимость
      		Hitachi
      Время работы без подзарядки, мин
      		60
      Все характеристики
      2 505 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор Практика 031-686 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумляторных инструментов HITACHI, аналог EB1414S, BCC1415, EB 1426H. Подходит для инструментов DS14DVF, DS14DVF2, DS14DVF3, DS14DMR, DV14DMR, DS14DVC, DS14DVC2, DV14DVC2, DV14DV, DH14DMR, WH14DY, DS14DVB2, WR14DMR, WH14DMR, WH14DAF2, WR14DM, G14DMR, RB14DL, UB18DL. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.

        Преимущества

        • Совместим с зарядными устройствами UC14FA; UC14YFA; UC18YG; UC18YGL2; UC18YRL; UCYFL; UCYKL; UCYMRL; UC24YFA
        • Напряжение 14,4В
        • Емкость 1,5Ач
        • Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин