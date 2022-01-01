Аккумулятор Практика 031-686 (запчасть для инструмента Hitachi 14,4В, емкость 1,5Ач, NiCd, коробка)

Аккумулятор Практика 031-686 (запчасть для Hitachi)
Арт. О00000014855
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Совместимость
|Hitachi
|
Время работы без подзарядки, мин
|60
- Аккумулятор Практика 031-686 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумляторных инструментов HITACHI, аналог EB1414S, BCC1415, EB 1426H. Подходит для инструментов DS14DVF, DS14DVF2, DS14DVF3, DS14DMR, DV14DMR, DS14DVC, DS14DVC2, DV14DVC2, DV14DV, DH14DMR, WH14DY, DS14DVB2, WR14DMR, WH14DMR, WH14DAF2, WR14DM, G14DMR, RB14DL, UB18DL. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.
Преимущества
- Совместим с зарядными устройствами UC14FA; UC14YFA; UC18YG; UC18YGL2; UC18YRL; UCYFL; UCYKL; UCYMRL; UC24YFA
- Напряжение 14,4В
- Емкость 1,5Ач
- Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин