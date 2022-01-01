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Аккумулятор Практика для Hitachi 10,8В 1,5Ач Li-ion коробка 779-356
2 360 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Практика для Hitachi 10,8В 1,5Ач Li-ion коробка 779-356
    Арт. О00000014858
    Аккумулятор Практика для Hitachi 10,8В 1,5Ач Li-ion коробка 779-356
    Аккумулятор Практика для Hitachi 10,8В 1,5Ач Li-ion коробка 779-356
    Аккумулятор Практика для Hitachi 10,8В 1,5Ач Li-ion коробка 779-356
      Аккумулятор Практика для Hitachi 10,8В 1,5Ач Li-ion коробка 779-356
      Аккумулятор Практика для Hitachi 10,8В 1,5Ач Li-ion коробка 779-356
      Аккумулятор Практика для Hitachi 10,8В 1,5Ач Li-ion коробка 779-356

      Аккумулятор Практика для Hitachi 10,8В 1,5Ач Li-ion коробка 779-356

      2 360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014858

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Совместимость
      		Hitachi
      Время работы без подзарядки, мин
      		90
      Все характеристики
      2 360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор Практика 779-356 литий-ионный (Li-Ion) для аккумуляторных инструментов HITACHI аналог BCL1015. Подходит для инструментов DB10DL, DB10DFL, WM10DBL, WH10DCL, GP10DL, CJ10DL, CR10DL, CH10DL, CG10DL, UR10DL, UB10DL. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов заряда - разряда.

        Преимущества

        • Низкий саморазряд
        • Нет "эффекта памяти"
        • Напряжение 10,8В
        • Емкость 1,5Ач
        • Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин