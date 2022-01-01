Аккумулятор Практика для Hitachi 10,8В 1,5Ач Li-ion коробка 779-356

Преимущества

Низкий саморазряд

Нет "эффекта памяти"

Напряжение 10,8В

Емкость 1,5Ач

Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин

Аккумулятор Практика 779-356 литий-ионный (Li-Ion) для аккумуляторных инструментов HITACHI аналог BCL1015. Подходит для инструментов DB10DL, DB10DFL, WM10DBL, WH10DCL, GP10DL, CJ10DL, CR10DL, CH10DL, CG10DL, UR10DL, UB10DL. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов заряда - разряда.