Аккумулятор Практика 031-662, электрический, (для бренда Makita, 14.4В,1,5Ач, NiCd)

Преимущества

Совместим с зарядными устройствами DC1414; DC1439; DC1422; DC1822; DC1804; BMR100

Напряжение 14,4В

Емкость 1,5Ач

Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин

Аккумулятор Практика 031-662 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумуляторных инструментов Makita, аналог PA14, 1420. Подходит для инструментов 6280D, 8280D, 6281D, 8281D, 6337D, 6339D, 8434D, ML141. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.