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Аккумулятор Практика для Bosch 10,8В 2,0Ач Li-ion коробка 779-233
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Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Практика для Bosch 10,8В 2,0Ач Li-ion коробка 779-233
    Арт. О00000014860
    Аккумулятор Практика для Bosch 10,8В 2,0Ач Li-ion коробка 779-233
    Аккумулятор Практика для Bosch 10,8В 2,0Ач Li-ion коробка 779-233
    Аккумулятор Практика для Bosch 10,8В 2,0Ач Li-ion коробка 779-233
    Аккумулятор Практика для Bosch 10,8В 2,0Ач Li-ion коробка 779-233
      Аккумулятор Практика для Bosch 10,8В 2,0Ач Li-ion коробка 779-233
      Аккумулятор Практика для Bosch 10,8В 2,0Ач Li-ion коробка 779-233
      Аккумулятор Практика для Bosch 10,8В 2,0Ач Li-ion коробка 779-233
      Аккумулятор Практика для Bosch 10,8В 2,0Ач Li-ion коробка 779-233

      Аккумулятор Практика для Bosch 10,8В 2,0Ач Li-ion коробка 779-233

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000014860

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Совместимость
      		Bosch
      Время работы без подзарядки, мин
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумулятор Практика 779-233 литий-ионный (Li-Ion) для аккумуляторных инструментов Bosch аналог 2607336879, 1600Z0002X. Подходит для инструментов GSR 10,8 Li, GSR 10,8-2 Li, GWI 10,8V - Li, GWB 10,8-Li, GSB 10,8-2Li, GDR 10,8-Li, GOP 10,8-Li, GLI 10,8 V-Li, GSA10,8 V-Li, GSC 10,8 V-Li, GUS 10,8V-Li. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов заряда - разряда.

        Преимущества

        • Низкий саморазряд
        • Нет "эффекта памяти"
        • Напряжение 10,8В
        • Емкость 2,0Ач
        • Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 45 мин
        • Совместим с зарядными устройствами 2607225134; 2607225133