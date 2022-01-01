Аккумулятор Практика для Bosch 10,8В 2,0Ач Li-ion коробка 779-233
Арт. О00000014860
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Совместимость
|Bosch
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Время работы без подзарядки, мин
|60
- Аккумулятор Практика 779-233 литий-ионный (Li-Ion) для аккумуляторных инструментов Bosch аналог 2607336879, 1600Z0002X. Подходит для инструментов GSR 10,8 Li, GSR 10,8-2 Li, GWI 10,8V - Li, GWB 10,8-Li, GSB 10,8-2Li, GDR 10,8-Li, GOP 10,8-Li, GLI 10,8 V-Li, GSA10,8 V-Li, GSC 10,8 V-Li, GUS 10,8V-Li. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов заряда - разряда.
Преимущества
- Низкий саморазряд
- Нет "эффекта памяти"
- Напряжение 10,8В
- Емкость 2,0Ач
- Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 45 мин
- Совместим с зарядными устройствами 2607225134; 2607225133