Аккумулятор Практика для Bosch 10,8В 2,0Ач Li-ion коробка 779-233

Преимущества

Низкий саморазряд

Нет "эффекта памяти"

Напряжение 10,8В

Емкость 2,0Ач

Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 45 мин

Совместим с зарядными устройствами 2607225134; 2607225133

Аккумулятор Практика 779-233 литий-ионный (Li-Ion) для аккумуляторных инструментов Bosch аналог 2607336879, 1600Z0002X. Подходит для инструментов GSR 10,8 Li, GSR 10,8-2 Li, GWI 10,8V - Li, GWB 10,8-Li, GSB 10,8-2Li, GDR 10,8-Li, GOP 10,8-Li, GLI 10,8 V-Li, GSA10,8 V-Li, GSC 10,8 V-Li, GUS 10,8V-Li. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов заряда - разряда.