Аккумулятор Практика для Bosch 18В 1,5Ач Li-ion блистер 910-423

Преимущества

Надежность

Высокое качество

Функционирует за счет литий-ионной батареи, позволяющей при ее полной зарядке работать автономно в течение длительного времени

Аккумулятор Li-ION ПРАКТИКА 910-423 предназначается для инструмента BOSCH с напряжением 18 В. Li-Ion аккумулятор не имеет "эффекта памяти": его можно подзарядить в любое время, не дожидаясь полной разрядки, также данный аккумулятор имеет низкий саморазряд.