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Аккумулятор Практика для Bosch 18В 1,5Ач Li-ion блистер 910-423
2 875 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Практика для Bosch 18В 1,5Ач Li-ion блистер 910-423
    Арт. О00000014863
    Аккумулятор Практика для Bosch 18В 1,5Ач Li-ion блистер 910-423
    Аккумулятор Практика для Bosch 18В 1,5Ач Li-ion блистер 910-423
    Аккумулятор Практика для Bosch 18В 1,5Ач Li-ion блистер 910-423
      Аккумулятор Практика для Bosch 18В 1,5Ач Li-ion блистер 910-423
      Аккумулятор Практика для Bosch 18В 1,5Ач Li-ion блистер 910-423
      Аккумулятор Практика для Bosch 18В 1,5Ач Li-ion блистер 910-423

      Аккумулятор Практика для Bosch 18В 1,5Ач Li-ion блистер 910-423

      2 875 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014863

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Совместимость
      		Bosch
      Время работы без подзарядки, мин
      		60
      Все характеристики
      2 875 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор Li-ION ПРАКТИКА 910-423 предназначается для инструмента BOSCH с напряжением 18 В. Li-Ion аккумулятор не имеет "эффекта памяти": его можно подзарядить в любое время, не дожидаясь полной разрядки, также данный аккумулятор имеет низкий саморазряд.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокое качество 
        • Функционирует за счет литий-ионной батареи, позволяющей при ее полной зарядке работать автономно в течение длительного времени