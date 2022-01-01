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Аккумулятор Практика для DeWalt 10,8В 1,5Ач Li-ion слайдер коробка 790-281
1 575 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Практика для DeWalt 10,8В 1,5Ач Li-ion слайдер коробка 790-281
    Арт. О00000014865
    Аккумулятор Практика для DeWalt 10,8В 1,5Ач Li-ion слайдер коробка 790-281

      Аккумулятор Практика для DeWalt 10,8В 1,5Ач Li-ion слайдер коробка 790-281

      1 575 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014865

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Совместимость
      		DeWalt
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      1 575 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор ПРАКТИКА 790-281 совместим со всеми инструментами XR Li-Ion DeWalt 10.8 В. Является аналогом аккумулятора DeWALT DCB 123. Аккумуляторная батарея характеризуется отсутствием эффекта памяти и защитой от саморазряда.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокое качество 
        • Функционирует за счет литий-ионной батареи, позволяющей при ее полной зарядке работать автономно в течение длительного времени