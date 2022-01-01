Аккумулятор Практика для DeWalt 10,8В 1,5Ач Li-ion слайдер коробка 790-281

Преимущества

Надежность

Высокое качество

Функционирует за счет литий-ионной батареи, позволяющей при ее полной зарядке работать автономно в течение длительного времени

Аккумулятор ПРАКТИКА 790-281 совместим со всеми инструментами XR Li-Ion DeWalt 10.8 В. Является аналогом аккумулятора DeWALT DCB 123. Аккумуляторная батарея характеризуется отсутствием эффекта памяти и защитой от саморазряда.