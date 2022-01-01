Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумулятор Практика для Metabo 10,8В 2,0Ач Li-ion коробка 791-462
Найти аналог
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Практика для Metabo 10,8В 2,0Ач Li-ion коробка 791-462
    Арт. О00000014866
    Аккумулятор Практика для Metabo 10,8В 2,0Ач Li-ion коробка 791-462
    Аккумулятор Практика для Metabo 10,8В 2,0Ач Li-ion коробка 791-462
    Аккумулятор Практика для Metabo 10,8В 2,0Ач Li-ion коробка 791-462
    Аккумулятор Практика для Metabo 10,8В 2,0Ач Li-ion коробка 791-462
      Аккумулятор Практика для Metabo 10,8В 2,0Ач Li-ion коробка 791-462
      Аккумулятор Практика для Metabo 10,8В 2,0Ач Li-ion коробка 791-462
      Аккумулятор Практика для Metabo 10,8В 2,0Ач Li-ion коробка 791-462
      Аккумулятор Практика для Metabo 10,8В 2,0Ач Li-ion коробка 791-462

      Аккумулятор Практика для Metabo 10,8В 2,0Ач Li-ion коробка 791-462

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000014866

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Совместимость
      		Metabo
      Время работы без подзарядки, мин
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумулятор ПРАКТИКА 791-462 используется с аккумуляторным инструментом соответствующих параметров. У литий-ионных аккумуляторов отсутствует эффект памяти, что позволяет производить зарядку в любое время независимо от разряда батареи. Установка и замена не вызовет трудностей даже у начинающих пользователей.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокое качество 
        • Функционирует за счет литий-ионной батареи, позволяющей при ее полной зарядке работать автономно в течение длительного времени