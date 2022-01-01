Аккумулятор Практика для Metabo 10,8В 2,0Ач Li-ion коробка 791-462

Преимущества

Надежность

Высокое качество

Функционирует за счет литий-ионной батареи, позволяющей при ее полной зарядке работать автономно в течение длительного времени

Аккумулятор ПРАКТИКА 791-462 используется с аккумуляторным инструментом соответствующих параметров. У литий-ионных аккумуляторов отсутствует эффект памяти, что позволяет производить зарядку в любое время независимо от разряда батареи. Установка и замена не вызовет трудностей даже у начинающих пользователей.