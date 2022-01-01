Аккумулятор Практика для Metabo 10,8В 2,0Ач Li-ion коробка 791-462
Арт. О00000014866
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Совместимость
|Metabo
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Время работы без подзарядки, мин
|60
- Аккумулятор ПРАКТИКА 791-462 используется с аккумуляторным инструментом соответствующих параметров. У литий-ионных аккумуляторов отсутствует эффект памяти, что позволяет производить зарядку в любое время независимо от разряда батареи. Установка и замена не вызовет трудностей даже у начинающих пользователей.
Преимущества
- Надежность
- Высокое качество
- Функционирует за счет литий-ионной батареи, позволяющей при ее полной зарядке работать автономно в течение длительного времени