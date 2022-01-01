Аккумулятор Практика для Bosch 12В, 2,0Ач, NiCd в коробке 030-863
Арт. X1048044644
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Совместимость
|Bosch
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Время работы без подзарядки, мин
|60
- Аккумулятор Практика 030-863 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумляторных инструментов Bosch, аналог 2 607 335 542. Подходит для инструментов PSR12, PSR12-2, PSB12VE-2, GSR12-2, GSR12V, GSR12VE-2, GSB12-2, GSB12VE-2, GDR12V, GDS12V, GLI12V. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.
Преимущества
- Совместим с зарядными устройствами AL2404; AL2422DC; AL2425DV; AL2450DC; AL2498FC; GML24V; GML50
- Напряжение 12В
- Емкость 2,0 Ач
- Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин