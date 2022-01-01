Аккумулятор Практика для Bosch 12В, 1,5Ач, NiCd 030-856 блистер

Преимущества

Совместим с зарядными устройствами AL2404; AL2422DC; AL2425DV; AL2450DC; AL2498FC; GML24V; GML50

Напряжение 12В

Емкость 1,5Ач

Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин

Аккумулятор Практика 030-856 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумляторных инструментов Bosch, аналог 2 607 335 542. Подходит для инструментов PSR12, PSR12-2, PSB12VE-2, GSR12-2, GSR12V, GSR12VE-2, GSB12-2, GSB12VE-2, GDR12V, GDS12V, GLI12V. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.