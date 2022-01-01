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Аккумулятор Практика для Bosch 12В, 1,5Ач, NiCd 030-856 блистер
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Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Практика для Bosch 12В, 1,5Ач, NiCd 030-856 блистер
    Арт. X1048044643
    Аккумулятор Практика для Bosch 12В, 1,5Ач, NiCd 030-856 блистер
    Аккумулятор Практика для Bosch 12В, 1,5Ач, NiCd 030-856 блистер
    Аккумулятор Практика для Bosch 12В, 1,5Ач, NiCd 030-856 блистер
    Аккумулятор Практика для Bosch 12В, 1,5Ач, NiCd 030-856 блистер
      Аккумулятор Практика для Bosch 12В, 1,5Ач, NiCd 030-856 блистер
      Аккумулятор Практика для Bosch 12В, 1,5Ач, NiCd 030-856 блистер
      Аккумулятор Практика для Bosch 12В, 1,5Ач, NiCd 030-856 блистер
      Аккумулятор Практика для Bosch 12В, 1,5Ач, NiCd 030-856 блистер

      Аккумулятор Практика для Bosch 12В, 1,5Ач, NiCd 030-856 блистер

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048044643

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Совместимость
      		Bosch
      Время работы без подзарядки, мин
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумулятор Практика 030-856 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумляторных инструментов Bosch, аналог 2 607 335 542. Подходит для инструментов PSR12, PSR12-2, PSB12VE-2, GSR12-2, GSR12V, GSR12VE-2, GSB12-2, GSB12VE-2, GDR12V, GDS12V, GLI12V. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.

        Преимущества

        • Совместим с зарядными устройствами AL2404; AL2422DC; AL2425DV; AL2450DC; AL2498FC; GML24V; GML50
        • Напряжение 12В
        • Емкость 1,5Ач
        • Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин