Насадка для МФИ шабер ПРАКТИКА 240-379 полукруг, Inox, для снятия краски и др., 74мм

Описание товара:

Насадка-шабер полукруглая для МФИ (74 мм) ПРАКТИКА 240-379 используется совместно с многофункциональным инструментом. Применяется для удаления остатков клея, снятия краски, удаления герметика из швов. Насадка изготовлена из нержавеющей инструментальной стали. Рабочая длина - 32 мм.