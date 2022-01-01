Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Насадка для МФИ шабер ПРАКТИКА 240-379 полукруг, Inox, для снятия краски и др., 74мм
Найти аналог
Насадки для МФИ
    Насадка для МФИ шабер ПРАКТИКА 240-379 полукруг, Inox, для снятия краски и др., 74мм
    Арт. X1317120527
    Насадка для МФИ шабер ПРАКТИКА 240-379 полукруг, Inox, для снятия краски и др., 74мм

      Насадка для МФИ шабер ПРАКТИКА 240-379 полукруг, Inox, для снятия краски и др., 74мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1317120527

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Тип комплектующего
      		насадка для МФИ
      Ширина, мм
      		52
      Длина, мм
      		74
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Насадка-шабер полукруглая для МФИ (74 мм) ПРАКТИКА 240-379 используется совместно с многофункциональным инструментом. Применяется для удаления остатков клея, снятия краски, удаления герметика из швов. Насадка изготовлена из нержавеющей инструментальной стали. Рабочая длина - 32 мм.