Насадка для МФИ шабер ПРАКТИКА 240-379 полукруг, Inox, для снятия краски и др., 74мм
Арт. X1317120527
Насадка для МФИ шабер ПРАКТИКА 240-379 полукруг, Inox, для снятия краски и др., 74мм
Арт. X1317120527
Характеристики
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Производитель
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Тип комплектующего
|насадка для МФИ
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Ширина, мм
|52
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Длина, мм
|74
Описание товара:
Насадка-шабер полукруглая для МФИ (74 мм) ПРАКТИКА 240-379 используется совместно с многофункциональным инструментом. Применяется для удаления остатков клея, снятия краски, удаления герметика из швов. Насадка изготовлена из нержавеющей инструментальной стали. Рабочая длина - 32 мм.