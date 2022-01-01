Адаптер SDS Max-SDS Plus Практика 035-554, 225 мм
Арт. О00000024169
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип хвостовика
|SDS-Max
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Переход на
|SDS-Plus
- Переходник Практика 035-554 предназначен для использования с перфораторами, в которых применяется система крепления хвостовика SDS Max для производства отверстий в камне и бетоне.
Преимущества
- Прочная стальная конструкция гарантирует высокую производительность
- Краска черного цвета характеризуется износостойкостью