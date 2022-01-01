Адаптер SDS Max-SDS Plus Практика 035-554, 225 мм

Преимущества

Прочная стальная конструкция гарантирует высокую производительность

Краска черного цвета характеризуется износостойкостью

Переходник Практика 035-554 предназначен для использования с перфораторами, в которых применяется система крепления хвостовика SDS Max для производства отверстий в камне и бетоне.