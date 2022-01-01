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Адаптер SDS Max-SDS Plus Практика 035-554, 225 мм
1 399 ₽
1 480 ₽
Адаптеры и переходники для сверлильных патронов
    Адаптер SDS Max-SDS Plus Практика 035-554, 225 мм
    Арт. О00000024169
    Адаптер SDS Max-SDS Plus Практика 035-554, 225 мм
    Адаптер SDS Max-SDS Plus Практика 035-554, 225 мм
    Адаптер SDS Max-SDS Plus Практика 035-554, 225 мм
    Адаптер SDS Max-SDS Plus Практика 035-554, 225 мм
      Адаптер SDS Max-SDS Plus Практика 035-554, 225 мм
      Адаптер SDS Max-SDS Plus Практика 035-554, 225 мм
      Адаптер SDS Max-SDS Plus Практика 035-554, 225 мм
      Адаптер SDS Max-SDS Plus Практика 035-554, 225 мм

      Адаптер SDS Max-SDS Plus Практика 035-554, 225 мм

      • -81 ₽
      1 399 ₽
      1 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024169

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип хвостовика
      		SDS-Max
      Переход на
      		SDS-Plus
      Все характеристики
      • -81 ₽
      1 399 ₽
      1 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Переходник Практика 035-554 предназначен для использования с перфораторами, в которых применяется система крепления хвостовика SDS Max для производства отверстий в камне и бетоне.

        Преимущества

        • Прочная стальная конструкция гарантирует высокую производительность
        • Краска черного цвета характеризуется износостойкостью