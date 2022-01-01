Адаптер SDS Plus-1/2"-20UNF Практика 030-320
Арт. О00000024375
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип хвостовика
|SDS-Plus
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Переход на
|1/2 дюйма
- Переходники для патронов. Серия Мастер. Переходники позволяют использовать кулачковые патроны на перфораторах SDS-Plus для работы сверлами по металлу, по дереву, BIM коронками, миксерами и другой оснасткой специально не предназначенной для перфораторов.
Преимущества
- Изготовлен из стали
- Переход на резьбу 1/2