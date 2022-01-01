Адаптер SDS Plus-1/2"-20UNF Практика 030-320

Преимущества

Изготовлен из стали

Переход на резьбу 1/2

Переходники для патронов. Серия Мастер. Переходники позволяют использовать кулачковые патроны на перфораторах SDS-Plus для работы сверлами по металлу, по дереву, BIM коронками, миксерами и другой оснасткой специально не предназначенной для перфораторов.