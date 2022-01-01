Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Адаптер SDS Plus-1/2"-20UNF Практика 030-320
85 ₽
Адаптеры и переходники для сверлильных патронов
    Адаптер SDS Plus-1/2"-20UNF Практика 030-320
    Арт. О00000024375
    Адаптер SDS Plus-1/2"-20UNF Практика 030-320

      Адаптер SDS Plus-1/2"-20UNF Практика 030-320

      85 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024375

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип хвостовика
      		SDS-Plus
      Переход на
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      85 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Переходники для патронов. Серия Мастер. Переходники позволяют использовать кулачковые патроны на перфораторах SDS-Plus для работы сверлами по металлу, по дереву, BIM коронками, миксерами и другой оснасткой специально не предназначенной для перфораторов.

        Преимущества

        • Изготовлен из стали
        • Переход на резьбу 1/2 