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Аккумулятор Практика 773-637, для Bosch 10.8В, 1.5Ач
1 575 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Практика 773-637, для Bosch 10.8В, 1.5Ач
    Арт. О00000023931
    Аккумулятор Практика 773-637, для Bosch 10.8В, 1.5Ач
    Аккумулятор Практика 773-637, для Bosch 10.8В, 1.5Ач
    Аккумулятор Практика 773-637, для Bosch 10.8В, 1.5Ач
      Аккумулятор Практика 773-637, для Bosch 10.8В, 1.5Ач
      Аккумулятор Практика 773-637, для Bosch 10.8В, 1.5Ач
      Аккумулятор Практика 773-637, для Bosch 10.8В, 1.5Ач

      Аккумулятор Практика 773-637, для Bosch 10.8В, 1.5Ач

      1 575 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 614 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000023931

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Для садовой техники
      		Нет
      Совместимость
      		Bosch
      Время работы без подзарядки, мин
      		60
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      1 575 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 614 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор Практика 773-637 литий-ионный (Li-Ion) для аккумуляторных инструментов Bosch аналог 2607336761. Подходит для инструментов GSR 10,8 Li, GSR 10,8-2 Li, GWI 10,8V - Li, GWB 10,8-Li, GSB 10,8-2Li, GDR 10,8-Li, GOP 10,8-Li, GLI 10,8 V-Li, GSA10,8 V-Li, GSC 10,8 V-Li, GUS 10,8V-Li. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов заряда - разряда.

        Преимущества

        • Низкий саморазряд
        • Нет "эффекта памяти"
        • Напряжение 10,8В
        • Емкость 1,5Ач
        • Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин