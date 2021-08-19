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Аккумулятор Практика 031-648, для Bosch 14,4В, 1,5Ач, NiCd
5.0
1
2 505 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Практика 031-648, для Bosch 14,4В, 1,5Ач, NiCd
    Арт. О00000023930
    5.0
    1
    Аккумулятор Практика 031-648, для Bosch 14,4В, 1,5Ач, NiCd
    Аккумулятор Практика 031-648, для Bosch 14,4В, 1,5Ач, NiCd
    Аккумулятор Практика 031-648, для Bosch 14,4В, 1,5Ач, NiCd
      Аккумулятор Практика 031-648, для Bosch 14,4В, 1,5Ач, NiCd
      Аккумулятор Практика 031-648, для Bosch 14,4В, 1,5Ач, NiCd
      Аккумулятор Практика 031-648, для Bosch 14,4В, 1,5Ач, NiCd

      Аккумулятор Практика 031-648, для Bosch 14,4В, 1,5Ач, NiCd

      2 505 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 октября или позже
        из 614 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000023930
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Для садовой техники
      		Нет
      Совместимость
      		Bosch
      Время работы без подзарядки, мин
      		60
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      2 505 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 октября или позже
        из 614 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор Практика 031-648 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумляторных инструментов Bosch, аналог 2 607 335 535. Подходит для инструментов PSB14,4V-i, PSR14,4, PSR14,4-2, PSB14,4VE-2, GSR14,4-2, GSR14,4V, GSR14,4VE-2, GSB14,4-2, GSB14,4VE-2, GDR14,4V, GDS14,4V, GLI14,4V, GST14,4V, GWS14,4V, GHO14,4V. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.

        Преимущества

        • Совместим с зарядными устройствами AL2404; AL2422DC; AL2425DV; AL2450DC; AL2498FC; GML24V; GML50
        • Напряжение 14,4В
        • Емкость 1,5Ач
        • Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин