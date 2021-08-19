Аккумулятор Практика 031-648, для Bosch 14,4В, 1,5Ач, NiCd

Преимущества

Совместим с зарядными устройствами AL2404; AL2422DC; AL2425DV; AL2450DC; AL2498FC; GML24V; GML50

Напряжение 14,4В

Емкость 1,5Ач

Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин

Аккумулятор Практика 031-648 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумляторных инструментов Bosch, аналог 2 607 335 535. Подходит для инструментов PSB14,4V-i, PSR14,4, PSR14,4-2, PSB14,4VE-2, GSR14,4-2, GSR14,4V, GSR14,4VE-2, GSB14,4-2, GSB14,4VE-2, GDR14,4V, GDS14,4V, GLI14,4V, GST14,4V, GWS14,4V, GHO14,4V. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.