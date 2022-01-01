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Аккумулятор Практика 038-807 (запчасть для инструмента DeWalt, NiCd, 12В, емкость 2,0 Ач)
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Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Практика 038-807 (запчасть для DeWalt)
    Арт. О00000023934
    Аккумулятор Практика 038-807 (запчасть для инструмента DeWalt, NiCd, 12В, емкость 2,0 Ач)
    Аккумулятор Практика 038-807 (запчасть для инструмента DeWalt, NiCd, 12В, емкость 2,0 Ач)
    Аккумулятор Практика 038-807 (запчасть для инструмента DeWalt, NiCd, 12В, емкость 2,0 Ач)
    Аккумулятор Практика 038-807 (запчасть для инструмента DeWalt, NiCd, 12В, емкость 2,0 Ач)
      Аккумулятор Практика 038-807 (запчасть для инструмента DeWalt, NiCd, 12В, емкость 2,0 Ач)
      Аккумулятор Практика 038-807 (запчасть для инструмента DeWalt, NiCd, 12В, емкость 2,0 Ач)
      Аккумулятор Практика 038-807 (запчасть для инструмента DeWalt, NiCd, 12В, емкость 2,0 Ач)
      Аккумулятор Практика 038-807 (запчасть для инструмента DeWalt, NiCd, 12В, емкость 2,0 Ач)

      Аккумулятор Практика 038-807 (запчасть для DeWalt)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000023934

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Для садовой техники
      		Нет
      Совместимость
      		DeWalt
      Время работы без подзарядки, мин
      		180
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумулятор Практика 038-807 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумуляторных инструментов DeWALT и старых инструментов BLACK&DECKER, аналог DE9071, DE9074. Подходит для инструментов CD12CA, CD12CAB, DW981K2, DW980K2, DW956K2, DW927K2, DW907K2,DC951K, DC980K DC956K, DC727K, DC745K, DC940K, DC745K, DC743K, DC742K, DC740K, DW052K, DW053K, DC845K, DW965K, DC840K, DW979K, DW077P, DW076, DC602, DC540, DC542, DC022, DC528N, DW915, DW904. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.

        Преимущества

        • Совместим с зарядными устройствами A9264; DE9116; DE9135; DE9112; DE9117; DE9130; DE9216; DC011
        • Напряжение 12В
        • Емкость 2,0Ач
        • Примерное время зарядки 1 час 20 мин - 1 час 45 мин