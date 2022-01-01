Аккумулятор Практика 038-807 (запчасть для инструмента DeWalt, NiCd, 12В, емкость 2,0 Ач)

Аккумулятор Практика 038-807 (запчасть для DeWalt)
Арт. О00000023934
Характеристики
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Производитель
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Для садовой техники
|Нет
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Совместимость
|DeWalt
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Время работы без подзарядки, мин
|180
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор Практика 038-807 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумуляторных инструментов DeWALT и старых инструментов BLACK&DECKER, аналог DE9071, DE9074. Подходит для инструментов CD12CA, CD12CAB, DW981K2, DW980K2, DW956K2, DW927K2, DW907K2,DC951K, DC980K DC956K, DC727K, DC745K, DC940K, DC745K, DC743K, DC742K, DC740K, DW052K, DW053K, DC845K, DW965K, DC840K, DW979K, DW077P, DW076, DC602, DC540, DC542, DC022, DC528N, DW915, DW904. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.
Преимущества
- Совместим с зарядными устройствами A9264; DE9116; DE9135; DE9112; DE9117; DE9130; DE9216; DC011
- Напряжение 12В
- Емкость 2,0Ач
- Примерное время зарядки 1 час 20 мин - 1 час 45 мин