Аккумулятор Практика 779-318, для DeWalt 14,4В, 2,0Ач
Арт. О00000023935
Характеристики
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Производитель
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Для садовой техники
|Нет
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Совместимость
|DeWalt
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Время работы без подзарядки, мин
|180
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор Практика 779-318 никель-металлгидридный (NiMH) для аккумуляторных инструментов DeWALT и старых инструментов BLACK&DECKER, аналог DE9094. Подходит для инструментов CD14CA, CD14CAB, DW984K2, DW957K2, DW928K2, DC757K, DC984K, DC728K, DC935K, DC735K, DC731K, DC730K, DC830K, DC835K, DW966K, DW941K, DW077P, DW076, DC500, DC022, DC528N, DW918, DW906. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.
Преимущества
- Совместим с зарядными устройствами A9264; DE9116; DE9135; DE9112; DE9117; DE9130; DE9216; DC011
- Напряжение 14,4В
- Емкость 2,0 Ач
- Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин