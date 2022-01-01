Аккумулятор Практика 779-318, для DeWalt 14,4В, 2,0Ач

Преимущества

Совместим с зарядными устройствами A9264; DE9116; DE9135; DE9112; DE9117; DE9130; DE9216; DC011

Напряжение 14,4В

Емкость 2,0 Ач

Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин

Аккумулятор Практика 779-318 никель-металлгидридный (NiMH) для аккумуляторных инструментов DeWALT и старых инструментов BLACK&DECKER, аналог DE9094. Подходит для инструментов CD14CA, CD14CAB, DW984K2, DW957K2, DW928K2, DC757K, DC984K, DC728K, DC935K, DC735K, DC731K, DC730K, DC830K, DC835K, DW966K, DW941K, DW077P, DW076, DC500, DC022, DC528N, DW918, DW906. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.