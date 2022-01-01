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Аккумулятор Практика 779-318, для DeWalt 14,4В, 2,0Ач
3 155 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Практика 779-318, для DeWalt 14,4В, 2,0Ач
    Арт. О00000023935
    Аккумулятор Практика 779-318, для DeWalt 14,4В, 2,0Ач
    Аккумулятор Практика 779-318, для DeWalt 14,4В, 2,0Ач
    Аккумулятор Практика 779-318, для DeWalt 14,4В, 2,0Ач
      Аккумулятор Практика 779-318, для DeWalt 14,4В, 2,0Ач
      Аккумулятор Практика 779-318, для DeWalt 14,4В, 2,0Ач
      Аккумулятор Практика 779-318, для DeWalt 14,4В, 2,0Ач

      Аккумулятор Практика 779-318, для DeWalt 14,4В, 2,0Ач

      3 155 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 3 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 4 октября или позже
        из 611 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 3 октября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000023935

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Для садовой техники
      		Нет
      Совместимость
      		DeWalt
      Время работы без подзарядки, мин
      		180
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      3 155 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 3 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 4 октября или позже
        из 611 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 3 октября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор Практика 779-318 никель-металлгидридный (NiMH) для аккумуляторных инструментов DeWALT и старых инструментов BLACK&DECKER, аналог DE9094. Подходит для инструментов CD14CA, CD14CAB, DW984K2, DW957K2, DW928K2, DC757K, DC984K, DC728K, DC935K, DC735K, DC731K, DC730K, DC830K, DC835K, DW966K, DW941K, DW077P, DW076, DC500, DC022, DC528N, DW918, DW906. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.

        Преимущества

        • Совместим с зарядными устройствами A9264; DE9116; DE9135; DE9112; DE9117; DE9130; DE9216; DC011
        • Напряжение 14,4В
        • Емкость 2,0 Ач
        • Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин