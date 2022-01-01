Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумулятор Практика 032-157, для Hitachi 12В, 2.0Ач, NiCd
2 489 ₽
2 505 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Практика 032-157, для Hitachi 12В, 2.0Ач, NiCd
    Арт. О00000023937
    Аккумулятор Практика 032-157, для Hitachi 12В, 2.0Ач, NiCd
    Аккумулятор Практика 032-157, для Hitachi 12В, 2.0Ач, NiCd
    Аккумулятор Практика 032-157, для Hitachi 12В, 2.0Ач, NiCd
    Аккумулятор Практика 032-157, для Hitachi 12В, 2.0Ач, NiCd
      Аккумулятор Практика 032-157, для Hitachi 12В, 2.0Ач, NiCd
      Аккумулятор Практика 032-157, для Hitachi 12В, 2.0Ач, NiCd
      Аккумулятор Практика 032-157, для Hitachi 12В, 2.0Ач, NiCd
      Аккумулятор Практика 032-157, для Hitachi 12В, 2.0Ач, NiCd

      Аккумулятор Практика 032-157, для Hitachi 12В, 2.0Ач, NiCd

      • -16 ₽
      2 489 ₽
      2 505 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000023937

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Совместимость
      		Hitachi
      Время работы без подзарядки, мин
      		160
      Все характеристики
      • -16 ₽
      2 489 ₽
      2 505 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор Практика 032-157 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумуляторных инструментов HITACHI, аналог EB1214S, BCC1215, EB 1214L. Подходит для инструментов DS12DVF, DS12DVF2, DS12DVF3, DS12DVFA, DS12DVC, DV12DV, WF4DY, DS12DM, DS12DVB2, DN12DY, WR12DMR, WR12DAF2, WH12DMR, WH12DAF2, WR12DM2, WH12DM2, CL10D2, UB12DL, UB12D. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.

        Преимущества

        • Совместим с зарядными устройствами UC14FA; UC14YFA; UC18YG; UC18YGL2; UC18YRL; UCYFL; UCYKL; UCYMRL; UC24YFA
        • Напряжение 12В
        • Емкость 2,0 Ач
        • Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин