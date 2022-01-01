Аккумулятор Практика 032-157, для Hitachi 12В, 2.0Ач, NiCd
Арт. О00000023937
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Совместимость
|Hitachi
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Время работы без подзарядки, мин
|160
- Аккумулятор Практика 032-157 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумуляторных инструментов HITACHI, аналог EB1214S, BCC1215, EB 1214L. Подходит для инструментов DS12DVF, DS12DVF2, DS12DVF3, DS12DVFA, DS12DVC, DV12DV, WF4DY, DS12DM, DS12DVB2, DN12DY, WR12DMR, WR12DAF2, WH12DMR, WH12DAF2, WR12DM2, WH12DM2, CL10D2, UB12DL, UB12D. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.
Преимущества
- Совместим с зарядными устройствами UC14FA; UC14YFA; UC18YG; UC18YGL2; UC18YRL; UCYFL; UCYKL; UCYMRL; UC24YFA
- Напряжение 12В
- Емкость 2,0 Ач
- Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин