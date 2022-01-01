Аккумулятор Практика 032-171, 14.4В, 2.0Ач, NiCd

Преимущества

Подходит для инструментов DS14DVF, DS14DVF2, DS14DVF3, DS14DMR, DV14DMR, DS14DVC, DS14DVC2, DV14DVC2, DV14DV, DH14DMR, WH14DY, DS14DVB2, WR14DMR, WH14DMR, WH14DAF2, WR14DM, G14DMR, RB14DL, UB18DL

Совместим с зарядными устройствами UC14FA; UC14YFA; UC18YG; UC18YGL2; UC18YRL; UCYFL; UCYKL; UCYMRL; UC24YFA

Емкость аккумулятор 2 Ач

Напряжение 14,4В

Аккумулятор Практика 032-171 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумляторных инструментов HITACHI, аналог EB1414S, BCC1415, EB1426H. Напряжение 14,4В, Емкость 2,0 Ач. Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин. Подходит для инструментов DS14DVF, DS14DVF2, DS14DVF3, DS14DMR, DV14DMR, DS14DVC, DS14DVC2, DV14DVC2, DV14DV, DH14DMR, WH14DY, DS14DVB2, WR14DMR, WH14DMR, WH14DAF2, WR14DM, G14DMR, RB14DL, UB18DL. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.