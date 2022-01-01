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Аккумулятор Практика 032-171, 14.4В, 2.0Ач, NiCd
2 875 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Практика 032-171, 14.4В, 2.0Ач, NiCd
    Арт. О00000023938
    Аккумулятор Практика 032-171, 14.4В, 2.0Ач, NiCd
    Аккумулятор Практика 032-171, 14.4В, 2.0Ач, NiCd
    Аккумулятор Практика 032-171, 14.4В, 2.0Ач, NiCd
      Аккумулятор Практика 032-171, 14.4В, 2.0Ач, NiCd
      Аккумулятор Практика 032-171, 14.4В, 2.0Ач, NiCd
      Аккумулятор Практика 032-171, 14.4В, 2.0Ач, NiCd

      Аккумулятор Практика 032-171, 14.4В, 2.0Ач, NiCd

      2 875 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 3 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 3 октября или позже
        из 611 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 3 октября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000023938

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Для садовой техники
      		Да
      Совместимость
      		Hitachi
      Время работы без подзарядки, мин
      		180
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      2 875 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 3 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 3 октября или позже
        из 611 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 3 октября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор Практика 032-171 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумляторных инструментов HITACHI, аналог EB1414S, BCC1415, EB1426H. Напряжение 14,4В, Емкость 2,0 Ач. Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин. Подходит для инструментов DS14DVF, DS14DVF2, DS14DVF3, DS14DMR, DV14DMR, DS14DVC, DS14DVC2, DV14DVC2, DV14DV, DH14DMR, WH14DY, DS14DVB2, WR14DMR, WH14DMR, WH14DAF2, WR14DM, G14DMR, RB14DL, UB18DL. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.

        Преимущества

        • Подходит для инструментов DS14DVF, DS14DVF2, DS14DVF3, DS14DMR, DV14DMR, DS14DVC, DS14DVC2, DV14DVC2, DV14DV, DH14DMR, WH14DY, DS14DVB2, WR14DMR, WH14DMR, WH14DAF2, WR14DM, G14DMR, RB14DL, UB18DL
        • Совместим с зарядными устройствами UC14FA; UC14YFA; UC18YG; UC18YGL2; UC18YRL; UCYFL; UCYKL; UCYMRL; UC24YFA
        • Емкость аккумулятор 2 Ач
        • Напряжение 14,4В